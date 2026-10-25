Не пьянства ради, а дофамина для: Как вечерний бокал незаметно приучает мозг к алкоголю

Даже один бокал вина или кружка пива каждый вечер могут со временем превратиться из безобидного ритуала в устойчивую привычку, связанную с риском алкогольной зависимости. Безопасной дозы спиртного не существует, а регулярное употребление небольших порций не защищает организм от вреда. Об этом «Ленте.ру» рассказал нарколог, заведующий наркологическим отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

По словам специалиста, многие воспринимают алкоголь за ужином как способ расслабиться после рабочего дня. Однако именно повторение такого сценария может стать проблемой. Мозг запоминает связь между спиртным и приятными ощущениями, из-за чего желание снова выпить постепенно закрепляется.

Врач объяснил этот механизм воздействием алкоголя на дофаминовую систему. Спиртное стимулирует процессы, связанные с ощущением удовольствия и вознаграждения, поэтому со временем человек может начать воспринимать выпивку как привычный способ улучшить настроение или справиться со стрессом.

Тюрин также обратил внимание на изменение медицинского подхода к оценке употребления алкоголя. Всемирная организация здравоохранения больше не рассматривает определённое количество спиртного как гарантированно безопасное. Вместо этого специалисты оценивают вероятность негативных последствий в зависимости от объёма и частоты употребления.

Нарколог привёл условные ориентиры меньшего риска — до 14 стандартных доз алкоголя в неделю для мужчин и до 10 для женщин при наличии как минимум двух полностью трезвых дней. Однако, подчеркнул он, подобные показатели применимы лишь к здоровым взрослым людям и не означают отсутствия вреда.

При этом опасность зависит не только от количества выпитого, но и от регулярности. Даже небольшие порции алкоголя могут поддерживать привычку искать расслабление именно в спиртном. Впоследствии это способно привести к увеличению доз и развитию зависимости.

Ранее Life.ru рассказывал, как распознать алкогольную зависимость на ранней стадии. Тот же нарколог Андрей Тюрин выделил семь тревожных признаков, среди которых повышение переносимости спиртного, потеря контроля над количеством выпитого, эмоциональные перепады и провалы в памяти. Особое внимание врач советовал обращать на ситуации, когда алкоголь становится главным поводом для встречи с друзьями, а обещание ограничиться одним бокалом регулярно нарушается.