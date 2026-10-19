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Регион
Опубликовано 19 октября, 19:05

Не работой единой: ВШЭ выяснила, что связывает молодёжь с городом учёбы

ВШЭ: Остаться в городе учёбы планируют 39,7% опрошенных в СЗФО и 33,6% в СКФО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Остаться в городе обучения планируют 39,7% опрошенных студентов в Северо-Западном федеральном округе и 33,6% — в Северо-Кавказском. Такие результаты представила команда Центра молодёжных исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург на II Дискуссионном экспертном форуме университета.

Вернуться в свой регион или страну намерены соответственно 4,6% и 10% участников. Исследователи подчёркивают: эти цифры отражают планы студентов, а не прогноз фактических переездов.

Решение о будущем месте жительства зависит не только от перспектив образования и карьеры. Интервью показали, что важную роль играют культурная среда, социальные связи и местные сообщества. Вместе они формируют чувство привязанности к месту. На Северном Кавказе особенно значимыми оказались отношения с семьёй и родным регионом, в том числе при планировании возвращения после учёбы.

Два проекта Российского научного фонда охватили 11 городов. На Северо-Западе исследователи работали в Калининграде, Мурманске, Петрозаводске, Архангельске, Пскове и Сыктывкаре. На Северном Кавказе — в Ставрополе, Нальчике, Пятигорске, Черкесске и Владикавказе.

В общей сложности команда собрала 4109 анкет, провела 450 интервью и подготовила 35 исследований отдельных случаев. По итогам проектов вышло 19 научных статей.

Отдельным направлением стало изучение креативных инициатив. Молодые люди используют историческое и этнокультурное наследие для самореализации и создания проектов. Однако наличие такого ресурса само по себе не обеспечивает коммерческого успеха. Одним из препятствий исследователи назвали разобщённость творческих сообществ.

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Ранее Life.ru рассказывал об индексе привлекательности российских регионов для молодёжи. В исследовании АСИ, охватившем более 48 тысяч человек в возрасте от 16 до 28 лет, первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Индекс учитывал как мнение местных жителей, так и готовность молодёжи переехать из других регионов.

Больше новостей об учёбе и исследованиях университетов — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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