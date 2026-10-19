Не работой единой: ВШЭ выяснила, что связывает молодёжь с городом учёбы

Остаться в городе обучения планируют 39,7% опрошенных студентов в Северо-Западном федеральном округе и 33,6% — в Северо-Кавказском. Такие результаты представила команда Центра молодёжных исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург на II Дискуссионном экспертном форуме университета.

Вернуться в свой регион или страну намерены соответственно 4,6% и 10% участников. Исследователи подчёркивают: эти цифры отражают планы студентов, а не прогноз фактических переездов.

Решение о будущем месте жительства зависит не только от перспектив образования и карьеры. Интервью показали, что важную роль играют культурная среда, социальные связи и местные сообщества. Вместе они формируют чувство привязанности к месту. На Северном Кавказе особенно значимыми оказались отношения с семьёй и родным регионом, в том числе при планировании возвращения после учёбы.

Два проекта Российского научного фонда охватили 11 городов. На Северо-Западе исследователи работали в Калининграде, Мурманске, Петрозаводске, Архангельске, Пскове и Сыктывкаре. На Северном Кавказе — в Ставрополе, Нальчике, Пятигорске, Черкесске и Владикавказе.

В общей сложности команда собрала 4109 анкет, провела 450 интервью и подготовила 35 исследований отдельных случаев. По итогам проектов вышло 19 научных статей.

Отдельным направлением стало изучение креативных инициатив. Молодые люди используют историческое и этнокультурное наследие для самореализации и создания проектов. Однако наличие такого ресурса само по себе не обеспечивает коммерческого успеха. Одним из препятствий исследователи назвали разобщённость творческих сообществ.

Ранее Life.ru рассказывал об индексе привлекательности российских регионов для молодёжи. В исследовании АСИ, охватившем более 48 тысяч человек в возрасте от 16 до 28 лет, первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Индекс учитывал как мнение местных жителей, так и готовность молодёжи переехать из других регионов.