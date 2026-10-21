Шесть полицейских фургонов ради шоколада? Во Франции объяснили охрану магазина семьи Макрон на фоне протестов

Власти французского департамента Сомма отвергли обвинения в предоставлении особой полицейской охраны кондитерской, принадлежащей родственникам Брижит Макрон. В социальной сети префектуры объяснили, что силовики находились в центре Амьена ради безопасности всех расположенных там торговых точек, а не одного заведения семьи первой леди.

Поводом для разбирательства стали кадры с несколькими фургонами спецподразделения CRS возле магазина Trogneux, появившиеся в соцсетях после массовых беспорядков 17 октября. На фоне разграбления других предприятий такое скопление правоохранителей вызвало подозрения в особом отношении к близким президента. Французский профсоюз Alliance Police Nationale потребовал объяснить, почему сотрудники оказались именно у этой кондитерской.

В ответ местные власти уточнили, что подразделение экстренно перебросили в Амьен после нападений участников протестов на стражей порядка. Машины разместили возле площади Гамбетта и железнодорожного вокзала, чтобы обеспечить возможность быстрого реагирования на происшествия в коммерческом квартале. Таким образом, по версии администрации, речь шла о защите всего района, а не о персональных привилегиях для владельцев шоколадного бизнеса.

Ранее Life.ru рассказывал о скандале вокруг кондитерской семьи Брижит Макрон, возле которой во время протестов заметили полицейские фургоны. Видео, снятое 17 октября, быстро разошлось по социальным сетям и вызвало волну возмущения. Авторы публикаций утверждали, что для охраны заведения выделили сразу шесть машин. К критике присоединился политик Николя Дюпон-Эньян, обвинивший власти в избирательном подходе к обеспечению безопасности предпринимателей. При этом масштабные беспорядки обернулись серьёзными потерями для французского бизнеса: по предварительным подсчётам, пострадали около 1,5 тысячи магазинов, а ущерб оценили в сотни миллионов евро. В 2023 году возле той же кондитерской избили внучатого племянника первой леди Жан-Батиста Троньё, после чего полиция усилила наблюдение за её родственниками.