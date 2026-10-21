Макрон отказался вводить чрезвычайное положение во Франции из-за погромов

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался вводить чрезвычайное положение на фоне массовых беспорядков, охвативших страну. Вместо этого французский лидер намерен восстановить общественный порядок «твёрдыми методами», заявил он журналистам во время визита в Доху.

«Ситуация не требует введения чрезвычайного положения. Само собой, если бы это было необходимо, оно могло бы быть введено», — пояснил Макрон.

Французский президент подчеркнул, что власти намерены действовать решительно и не позволят повториться погромам 17 октября. Особенно серьёзные меры безопасности готовятся к новым демонстрациям, запланированным на субботу, 24 октября.

По словам Макрона, он уже поручил правительству принять все необходимые меры для предотвращения новых столкновений. Президент также пообещал, что участников предстоящих акций, которые попытаются устроить беспорядки, остановят правоохранители.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню допустил введение чрезвычайного положения после масштабных погромов. Однако глава правительства счёл более подходящей мерой локальный комендантский час. Ограничения на передвижение уже ввели в отдельных районах Парижа, Лилля, Ниццы и Лиона. Власти также пообещали финансовую поддержку пострадавшим предпринимателям.

С начала массовых беспорядков задержали уже 2513 человек. Министр юстиции Жеральд Дарманен сообщил, что власти рассматривают возможность привлечения антитеррористической прокуратуры к расследованию поджога исторической ратуши в Лиможе, где огонь уничтожил башню-колокольню.