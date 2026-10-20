Семья жены Макрона оказалась в центре скандала: Их магазин оказался «самым охраняемым» местом протестного Парижа

Во Франции разгорелся скандал из-за усиленной охраны шоколадного магазина, принадлежащего семье первой леди Брижит Макрон. В соцсетях распространилось видео, на котором возле торговой точки Jean Trogneux в Амьене стоят несколько полицейских фургонов. Пока одни пользователи обвиняют власти в предоставлении привилегий родственникам президента, другие требуют объяснить, зачем правоохранители собрались именно у этого заведения. Об этом сообщает издание Jean-Marc Morandini.

Во Франции разгорелся скандал из-за охраны магазина семьи Брижит Макрон. Видео © TikTok/ / kameletterbeek

Кадры сняли вечером 17 октября, когда по Франции прокатилась волна массовых протестов и погромов. По утверждениям авторов публикаций, возле магазина, которым управляет внучатый племянник Брижит Макрон, разместили сразу шесть полицейских фургонов. Такое внимание к одному заведению возмутило пользователей соцсетей на фоне сообщений о разграблении торговых точек в других городах.

К критике присоединился французский политик Николя Дюпон-Эньян. Он обвинил власти в избирательном отношении к безопасности предпринимателей.

«Все остальные торговцы Франции оказались брошены на произвол судьбы перед лицом грабителей. Это презрение и привилегии из прошлого просто невыносимы!» — возмутился политик.

Масштабы ущерба действительно оказались серьёзными. По данным французской Федерации торговли и дистрибуции, о которых ранее рассказывал Life.ru, за один день от действий погромщиков пострадали около 1,5 тысячи магазинов. Предварительные потери бизнеса оценили в сотни миллионов евро.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении на внучатого племянника Брижит Макрон в мае 2023 года. Жан-Батиста Троньё избили возле семейной кондитерской после телевизионного выступления французского президента. Тогда полиция взяла родственников первой леди под наблюдение и усилила патрулирование возле магазина. В мае 2025 года другой представитель семьи, Жан-Александр Троньё, пожаловался на травлю из-за родства с президентской четой. По его словам, бизнес терял заказы, сотрудники сталкивались с оскорблениями, а магазины подвергались нападениям во время протестов «жёлтых жилетов».

Между тем последствия нынешней волны беспорядков французские власти продолжают оценивать. Life.ru сообщал о решении премьер-министра Себастьена Лекорню созвать межведомственный кризисный штаб для обсуждения ущерба и дальнейших действий правительства. К 20 октября число задержанных участников беспорядков достигло 2513 человек. Ещё 67 человек заключили под стражу в рамках уголовных производств.