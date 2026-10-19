Погромы добрались до футбола: Во Франции разгромили магазин «Марселя»

Во Франции мародёры разгромили официальный магазин футбольного клуба «Марсель». Торговая точка на улице Канебьер получила серьёзные повреждения, из-за которых её пришлось временно закрыть. Об этом сообщает портал Faisons parler Marseille.

Мародёры разгромили клубный магазин «Марселя» в ходе бурных протестов во Франции. Видео © Х / Faisons parler Marseille

В «Марселе» решительно осудили произошедшее и выразили поддержку компании Puma, которая управляет магазином. В клубе уточнили, что болельщики по-прежнему могут покупать атрибутику в других официальных торговых точках города. На кадрах видно, как участники погрома разбивают витрину магазина и проникают внутрь.

Инцидент произошёл на фоне массовых протестов, охвативших Францию 17 октября. Демонстранты выступали против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. В нескольких городах мирные акции сопровождались столкновениями с полицией, разрушениями и разграблением магазинов.

Ранее Life.ru сообщал, что за один день беспорядков во Франции пострадали около 1,5 тысячи торговых предприятий. По предварительным оценкам французской Федерации торговли и дистрибуции, общий ущерб составил сотни миллионов евро. Погромщики нападали на ювелирные салоны, магазины одежды, косметики и другие торговые точки.