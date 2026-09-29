«Не распространяйте слухи»: Стефанчук отрицает, что «народные» депутаты скоро свинтят с Радой во Львов

Верховная рада не планирует переносить работу из Киева во Львов. Об этом спикер парламента Руслан Стефанчук заявил журналистам, его цитирует издание «Суспільне».

По словам Стефанчука, депутаты продолжат работать в здании на улице Грушевского, пока сохраняется такая возможность. Сообщения о переезде он назвал мифами. Спикер также сообщил, что во время воздушных тревог парламентарии могут не только спуститься в укрытие, но и продолжить там работу. Для голосования в защищённом помещении, по его словам, созданы необходимые условия.

Ранее сообщалось, что власти Киева начали формировать запасы питьевой воды и продуктов на случай продолжительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций зимой. В мэрии заявили, что необходимые запасы основных продуктов уже сформированы и поддерживаются на постоянной основе. Их планируют использовать для помощи малообеспеченным и маломобильным жителям. Продовольствие также будут выдавать в укрытиях, если перебои с электричеством окажутся продолжительными.