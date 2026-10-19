Не разобрался в трёх буквах: Украинец увидел пропаганду СВО в обычной надписи в Шереметьево

Надпись I LOVE SVO в московском аэропорту Шереметьево стала поводом для спора в соцсетях после публикации украинского блогера. Автор поста усмотрел в ней политический смысл, не учтя, что SVO — международный авиационный код воздушной гавани.

«Фотография из российского аэропорта. Как бы вы отнеслись к тому, если бы власти установили в вашем городе крупный арт-объект с фразой «Я люблю войну»?» — подписал публикацию блогер.

На фотографию обратили внимание российские пользователи, которые объяснили происхождение трёхбуквенного обозначения. Оно используется в авиации для идентификации Шереметьево, в том числе при бронировании билетов, оформлении багажа и составлении расписаний.

Сама конструкция появилась в аэропорту задолго до начала специальной военной операции. По распространяемой в соцсетях информации, её установили ещё в 2015 году в переходе между терминалами D и E.

В комментариях россияне начали публиковать собственные снимки на фоне надписи. Таким образом они попытались показать, что конструкция давно стала привычным элементом оформления воздушной гавани, а не появилась в связи с нынешними событиями.

Примечательно, что обозначение SVO действительно используется аэропортом и сегодня. Например, оно встречается на официальных информационных ресурсах Шереметьево и в международных авиационных справочниках.

В Шереметьево продолжается развитие международного авиасообщения. Как сообщал Life.ru 17 августа 2026 года, авиакомпания Etihad Airways планирует увеличить количество рейсов между Абу-Даби и Москвой. Со 2 декабря число еженедельных перелётов в Шереметьево должно вырасти с 21 до 24, а с января 2027 года — до 28. Дополнительные рейсы будут выполняться на самолётах Airbus A320.