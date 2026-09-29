Не роллы и не рис: Названо лучшее блюдо китайской доставки, чтобы есть и худеть

Куриный чоу-мейн может оказаться одним из наиболее сбалансированных вариантов китайской еды навынос. В отличие от многих блюд во фритюре, он сочетает лапшу, куриное мясо и овощи, обеспечивая организм белком и клетчаткой, передаёт Mail Online.

В более лёгком варианте одна порция чоу-мейна может содержать около 400–500 килокалорий и порядка 30–35 граммов белка. Курица обеспечивает белковую составляющую, а овощи увеличивают объём блюда и содержание пищевых волокон.

При этом считать любой чоу-мейн автоматически полезным нельзя. В ресторанных версиях количество масла и соевого соуса может быть значительно выше, из-за чего растут калорийность и содержание соли. В рекомендациях британских специалистов одна стандартная порция куриного чоу-мейна оценивалась примерно в 515 килокалорий и могла содержать около 68% рекомендуемого суточного количества соли.

Чтобы сделать заказ легче, специалисты советуют выбирать блюда с нежирным мясом или морепродуктами и большим количеством овощей, избегать продуктов во фритюре и густых сладких соусов. Также можно попросить приготовить блюдо с меньшим количеством масла и соуса.

Ранее Life.ru рассказывал, почему даже относительно полезные продукты могут мешать похудению, если не учитывать их калорийность и размер порций. Диетолог Максим Лисовский подчёркивал, что маркировка еды как «здоровой» сама по себе не делает её низкокалорийной. Поэтому даже при выборе более сбалансированных блюд значение имеют общий рацион, способ приготовления и количество съеденного.