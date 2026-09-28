Диета, после которой вес вернётся: Врач разобрала меню жены Хрущёва от 1960 года
Диетолог Соломатина нашла ошибки в рационе Нины Хрущёвой
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Меню Нины Хрущёвой, выставленное на аукцион, могло давать лишь временный результат, а после возвращения к привычному питанию сброшенный вес рисковал вернуться. Такое мнение в беседе с Life.ru высказала врач-диетолог Елена Соломатина, разобрав диету супруги Никиты Хрущёва от 1960 года.
На одном из сохранившихся листов рацион рассчитан на 1997 килокалорий в сутки. В меню входят мясо, овощи, хлеб, икра, творог и простокваша, однако заметную его часть составляют фрукты, чернослив и сахар.
Меню Нины Хрущёвой. Фото © Аукционный дом «Литфонд»
Первое, что удивило врача, — салат из редиса на завтрак.
«Редис с утра — это достаточно грубая клетчатка, в которой много органических кислот и масел. С одной стороны, это хороший продукт, но на завтрак я бы его давать не стала», — пояснила Соломатина.
Ещё больше вопросов у диетолога вызвало количество сладкого. В рационе дважды указан сахар к чаю, несколько приёмов фруктов и ягод, а на ужин — чернослив с творогом. По подсчётам врача, за день могло набираться около 450 граммов свежих фруктов и ягод, не считая сухофруктов.
Такое количество сладких фруктов — это слишком много. К тому же калорийность рациона составляет около 2000 калорий. Для женщины невысокого роста и совсем не спортивного телосложения этого, скорее всего, многовато.
При этом Соломатина подчеркнула, что оценивать рацион Нины Хрущёвой можно лишь приблизительно. Неизвестны её тогдашнее состояние здоровья, уровень физической активности, питьевой режим и то, насколько строго она вообще придерживалась предписанного меню.
По мнению врача, именно в последнем мог скрываться главный риск любой подобной диеты: некоторое время человек соблюдает ограничения и теряет вес, но затем постепенно возвращается к прежним привычкам.
«Если дальше результат не поддерживать, то вес так же быстро набирается снова, причём с лихвой, и потом становится очень трудно. Чем чаще происходят такие качели, тем сложнее работают даже разного рода диеты», — объяснила Соломатина.
Она предположила, что похожая ситуация могла происходить и с Ниной Хрущёвой: какое-то время режим соблюдался, а затем вес снова набирался из-за дополнительных перекусов, более калорийных порций и отсутствия постоянной физической нагрузки. При этом подтвердить это по одному сохранившемуся меню невозможно.
Ранее Life.ru разбирался, почему краткосрочные диеты часто не дают устойчивого результата и после похудения вес возвращается. Специалисты отмечали, что для долговременного эффекта важнее устойчивые пищевые привычки, чем временные жёсткие ограничения.
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