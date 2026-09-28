Диета, после которой вес вернётся: Врач разобрала меню жены Хрущёва от 1960 года

Меню Нины Хрущёвой, выставленное на аукцион, могло давать лишь временный результат, а после возвращения к привычному питанию сброшенный вес рисковал вернуться. Такое мнение в беседе с Life.ru высказала врач-диетолог Елена Соломатина, разобрав диету супруги Никиты Хрущёва от 1960 года.

На одном из сохранившихся листов рацион рассчитан на 1997 килокалорий в сутки. В меню входят мясо, овощи, хлеб, икра, творог и простокваша, однако заметную его часть составляют фрукты, чернослив и сахар.

Меню Нины Хрущёвой. Фото © Аукционный дом «Литфонд»

Первое, что удивило врача, — салат из редиса на завтрак.

«Редис с утра — это достаточно грубая клетчатка, в которой много органических кислот и масел. С одной стороны, это хороший продукт, но на завтрак я бы его давать не стала», — пояснила Соломатина.

Ещё больше вопросов у диетолога вызвало количество сладкого. В рационе дважды указан сахар к чаю, несколько приёмов фруктов и ягод, а на ужин — чернослив с творогом. По подсчётам врача, за день могло набираться около 450 граммов свежих фруктов и ягод, не считая сухофруктов.

Такое количество сладких фруктов — это слишком много. К тому же калорийность рациона составляет около 2000 калорий. Для женщины невысокого роста и совсем не спортивного телосложения этого, скорее всего, многовато. Елена Соломатина Диетолог

При этом Соломатина подчеркнула, что оценивать рацион Нины Хрущёвой можно лишь приблизительно. Неизвестны её тогдашнее состояние здоровья, уровень физической активности, питьевой режим и то, насколько строго она вообще придерживалась предписанного меню.

По мнению врача, именно в последнем мог скрываться главный риск любой подобной диеты: некоторое время человек соблюдает ограничения и теряет вес, но затем постепенно возвращается к прежним привычкам.

«Если дальше результат не поддерживать, то вес так же быстро набирается снова, причём с лихвой, и потом становится очень трудно. Чем чаще происходят такие качели, тем сложнее работают даже разного рода диеты», — объяснила Соломатина.

Она предположила, что похожая ситуация могла происходить и с Ниной Хрущёвой: какое-то время режим соблюдался, а затем вес снова набирался из-за дополнительных перекусов, более калорийных порций и отсутствия постоянной физической нагрузки. При этом подтвердить это по одному сохранившемуся меню невозможно.

Ранее Life.ru разбирался, почему краткосрочные диеты часто не дают устойчивого результата и после похудения вес возвращается. Специалисты отмечали, что для долговременного эффекта важнее устойчивые пищевые привычки, чем временные жёсткие ограничения.