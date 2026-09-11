Не ручки и поручни: Учёная назвала главные рассадники бактерий среди привычных поверхностей

Наибольшую угрозу для здоровья в общественных местах могут представлять не дверные ручки и поручни в транспорте, а поверхности, которые выглядят чистыми и потому не вызывают настороженности. Об этом рассказала Life.ru кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

По словам эксперта, уровень загрязнения зависит от того, как часто к предмету прикасаются руками и как часто его очищают. Туалеты и санитарные зоны убирают и дезинфицируют по графику. А вот другие предметы, которые не ассоциируются с грязью, зачастую не дезинфицируют вообще, хотя касаются их не реже.

Например, меню в кафе берут в руки почти все посетители, часто перед едой и не помыв руки. При этом протирают или меняют его крайне редко. То же относится к солонкам, бутылкам с соусами, ручкам кофейных автоматов и подносам на фуд-кортах. Их трогают очень часто, и не обрабатывают почти никогда. При этом важное значение имеет и момент контакта: человек чаще всего берёт эти предметы прямо перед приёмом пищи, когда вероятность занести микроорганизмы руками вместе с пищей максимальна. Мария Золотарёва Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

При этом важен и сам момент контакта. Человек чаще всего берёт меню, солонку или бутылку с соусом непосредственно перед приёмом пищи, поэтому повышается вероятность занести микроорганизмы с рук вместе с едой.

В магазинах и торговых центрах похожая ситуация складывается с ручками тележек и корзин, поручнями эскалаторов, кнопками лифтов, сенсорными экранами касс самообслуживания и банкоматов. До них дотрагиваются руками сотни людей в день, а протирают такие поверхности, как правило, нечасто. На экране платёжного терминала также может скапливаться больше бактерий, чем на многих поверхностях, которые принято считать грязными, — просто потому, что его почти никогда не очищают.

Играет роль и сезон. В период подъёма простудных и кишечных инфекций болезнетворных микроорганизмов на таких поверхностях становится больше, поскольку среди тех, кто к ним прикасается, больше заболевших людей.

В остальное время года однократный контакт с меню, тележкой или кнопкой лифта не опасен, если сразу после этого не трогать лицо и не употреблять пищу немытыми руками.

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