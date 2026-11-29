В арсенале ВСУ оказались шведские образцы вооружения, разработанные десятилетия назад, — от пулемётов конца 1950-х до зенитных пушек середины прошлого века. Об этом пишет RG.ru.

Среди перечисленных систем — 7,62-мм пулемёты Ksp 58, которые выпускают с 1958 года на основе бельгийского FN MAG. Кроме того, Украине передали несколько сотен 84-мм гранатомётов Carl Gustaf, принятых на вооружение в 1948 году. Передачу этих гранатомётов и бронетранспортёров Pbv 302 подтверждает официальный перечень шведской военной помощи Киеву.

Гусеничные Pbv 302 производили с 1966 по 1971 год, а позднее сняли с вооружения. На машинах установлены 20-мм автоматические пушки, которые прежде применяли на шведских истребителях Saab 29 Tunnan, выведенных из эксплуатации в 1965 году. В публикации также упоминаются 40-мм зенитные орудия Bofors L60 образца 1932 года и более поздние L70, разработанные в 1947-м.

Буксируемая версия L70 весит около 4,8 тонны. Её расчёт состоит из семи человек, а боеприпасы подаются вручную обоймами по четыре снаряда. Эффективная дальность стрельбы составляет около трёх километров. Судя по опубликованному снимку, одну из таких установок разместили в глубоком тылу.