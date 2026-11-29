Сотни миллионов и запрет на огласку: Что стоит за указом Зеленского о последствиях ударов
Бутусов связал вето Зеленского на раскрытие последствий ударов с хищениями в энергетике
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Запрет на публикацию информации о последствиях ударов по критической инфраструктуре Украины связан с масштабными хищениями средств, выделенных на её защиту. Такое мнение высказал украинский журналист Юрий Бутусов, который сейчас служит в ВСУ, его слова приводит издание «Страна.ua».
Только в Киевской области на защиту энергетических объектов направили 900 миллионов гривен, из которых 800 миллионов разворовали. В результате на строительство защитных сооружений для электрических подстанций не хватило средств.
«Защитить подстанции денег не хватило. А чтобы об этом молчали — хватило одного указа», — подчеркнул журналист.
Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил запретить СМИ освещать последствия ударов по объектам критической инфраструктуры. Соответствующим указом он ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении защиты инфраструктуры в отопительном сезоне 2026–2027 годов.