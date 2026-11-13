Россия готова обсуждать вопросы европейской безопасности с Германией, Францией и Норвегией, но не рассматривает Евросоюз как единого партнёра для заключения подобных соглашений. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

По мнению парламентария, договариваться о будущей системе безопасности необходимо непосредственно с европейскими государствами. Журавлёв усомнился в том, что представители руководства ЕС обладают полномочиями выступать от имени всех стран объединения.

В частности, депутат поставил под сомнение целесообразность переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас. Он считает, что Брюссель не может заменить национальные правительства при обсуждении подобных вопросов.

Журавлёв также раскритиковал участие европейских политиков в прежних попытках урегулировать украинский конфликт. В качестве примеров он привёл соглашение с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и Минские договорённости, выразив сомнение в надёжности подобных форматов.

При этом депутат подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатических контактов с европейскими столицами. Основой для новых договорённостей, по его мнению, должны стать принципы безопасности, обсуждавшиеся ещё при выводе советских войск из Германии.