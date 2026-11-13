Не с Брюсселем, а с отдельными странами: В Госдуме назвали условие переговоров с Европой
Депутат Журавлёв заявил о готовности РФ к переговорам с ФРГ и Францией
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Россия готова обсуждать вопросы европейской безопасности с Германией, Францией и Норвегией, но не рассматривает Евросоюз как единого партнёра для заключения подобных соглашений. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв.
По мнению парламентария, договариваться о будущей системе безопасности необходимо непосредственно с европейскими государствами. Журавлёв усомнился в том, что представители руководства ЕС обладают полномочиями выступать от имени всех стран объединения.
В частности, депутат поставил под сомнение целесообразность переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас. Он считает, что Брюссель не может заменить национальные правительства при обсуждении подобных вопросов.
Журавлёв также раскритиковал участие европейских политиков в прежних попытках урегулировать украинский конфликт. В качестве примеров он привёл соглашение с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и Минские договорённости, выразив сомнение в надёжности подобных форматов.
При этом депутат подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатических контактов с европейскими столицами. Основой для новых договорённостей, по его мнению, должны стать принципы безопасности, обсуждавшиеся ещё при выводе советских войск из Германии.
Западные СМИ считают, что европейские лидеры опасаются необходимости пойти на уступки России ради участия в мирных переговорах по Украине. По данным Financial Times, после консультаций Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби в европейских столицах усилилась тревога из-за возможного обсуждения новой архитектуры безопасности на континенте. В ЕС опасаются, что переговоры могут затронуть вопросы расширения НАТО и размещения войск вблизи российских границ, а согласие на такую повестку станет условием допуска европейцев к мирному процессу.