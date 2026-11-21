«Не с той ноги встали»: Захарова удивилась внезапному желанию делегатов ЕС посетить Москву
Захарова — о желании европейцев приехать в Москву: Встали не с той ноги
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на условия, которые Париж выдвинул для участия европейских представителей в переговорах в Москве. В беседе с РИА «Новости» дипломат предположила, что в Елисейском дворце неудачно начался день.
«Видимо, не с той ноги встали сегодня в Елисейском дворце. Или не с той руки поздоровались», — сказала Захарова.
Ранее Life.ru рассказывал об условиях Парижа для приезда европейской делегации в Москву. Французская сторона настаивает на признании европейцев полноправными участниками переговорного процесса. До этого президент России Владимир Путин пригласил представителей европейских стран в Москву для обсуждения украинского урегулирования.