Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на условия, которые Париж выдвинул для участия европейских представителей в переговорах в Москве. В беседе с РИА «Новости» дипломат предположила, что в Елисейском дворце неудачно начался день.

«Видимо, не с той ноги встали сегодня в Елисейском дворце. Или не с той руки поздоровались», — сказала Захарова.