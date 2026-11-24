Ответ России на действия стран НАТО может последовать не сразу, а спустя несколько дней или даже недель. Такой прогноз военный эксперт Борис Рожин дал в эфире радио Sputnik.

«Никто не будет прямо сегодня-завтра бежать. Ну, через некоторое время, я думаю, определённые действия будут», — заявил специалист.

По словам Рожина, сроки возможной реакции зависят в том числе от работы разведки. Прежде чем принимать решение, военному руководству необходимо определить подходящие цели и оценить, насколько ответные действия будут сопоставимы с действиями противника.

Эксперт отметил, что в ходе нынешнего конфликта российская сторона уже неоднократно выдерживала паузу перед ответом. Обычно она, по его оценке, занимает от двух до четырёх дней, однако иногда ожидание растягивается на неделю и дольше.

Рожин также обратил внимание на растущий общественный запрос на конкретные меры в ответ на угрозы со стороны Североатлантического альянса и атаки, которые, по его утверждению, осуществляются при поддержке западных стран.

При этом специалист считает, что Кремль и Генеральный штаб не станут заранее раскрывать свои намерения. Выбор времени и характера возможной реакции остаётся за военно-политическим руководством России.

Ранее Life.ru сообщал, что в НАТО начали обсуждать возможность дальнобойных ударов по территории России в случае прямого вооружённого конфликта. По сведениям The Wall Street Journal, представители альянса изучают сценарии поражения военных баз, складов и оборонных предприятий в глубине российской территории. Однако даже при наличии таких планов решение об их реализации потребовало бы согласия политического руководства стран блока.