Не Шарик, а «Тот, кто из подземного мира»: Раскрыта зловещая кличка собаки древнего египтянина

Учёные выяснили, что более 3500 лет назад в Древнем Египте жила собака по кличке «Тот, кто из подземного мира». Необычное имя удалось прочитать на стене древней гробницы благодаря цифровой обработке изображений. Исследователи предполагают, что хозяин назвал питомца в честь Анубиса — божества, связанного с загробным миром. Результаты исследования опубликованы в Journal of Egyptian Archaeology.

Открытие сделали при повторном изучении гробницы TT21 в некрополе Шейх-Абд-эль-Курна неподалёку от современного Луксора. Захоронение принадлежало Усеру — писцу и управляющему, служившему при фараоне Тутмосе I во времена XVIII династии.

Внутри погребальной камеры сохранились настенные росписи, на которых изображены собаки в ошейниках, сидящие под креслом хозяина. Имена двух животных были известны исследователям и раньше: одного звали «Верный», другого — «Сильный». Однако надпись возле третьего питомца оказалась настолько выцветшей, что долгое время оставалась нерасшифрованной.

Разгадать её смогла египтолог Челси Кауфман из Университета Джонса Хопкинса. С помощью программы ImageJ и специального инструмента DStretch исследовательница усилила контраст изображения, после чего древние иероглифы стали различимы.

Выяснилось, что собаку звали «Тот, кто из подземного мира». По мнению Кауфман, кличка отсылает к Анубису — древнеегипетскому божеству, которое изображали с головой шакала и связывали с погребальными обрядами и защитой умерших.

Сам питомец, судя по изображению, напоминал слюги — стройную североафриканскую охотничью собаку с длинными ногами, висячими ушами и изогнутым хвостом. Художник изобразил животное в ошейнике, с необычным волнистым рисунком шерсти.

Исследователей удивила ещё одна деталь. Рядом с кличкой находится иероглиф в виде сидящей собаки, хотя обычно в подобных надписях использовали изображение стоящего животного. Из почти сотни известных древнеегипетских собачьих имён только два сопровождаются таким символом.

Всего египтологам известно 97 собачьих кличек той эпохи. Учёные считают, что изображения домашних животных в гробницах свидетельствуют об особом отношении хозяев к своим питомцам. Древние египтяне могли верить, что сохранённые на стенах изображения и имена помогут собакам продолжить существование в загробном мире.

Ранее археологи обнаружили в Египте гробницу с символической дверью в мир живых возрастом около четырёх тысяч лет. Захоронение высокопоставленного чиновника Сехентиу-Птаха нашли в некрополе Саккара. По верованиям древних египтян, через такую ложную дверь душа покойного могла посещать мир живых. Рядом исследователи обнаружили алебастровые сосуды, предметы для погребальных ритуалов и запечатанные саркофаги.