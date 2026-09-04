Не шарики, а автокресло и ужин: Акушер объяснил, как правильно встретить жену из роддома

После рождения ребёнка мужчина должен взять на себя основную часть бытовых забот и заранее принять, что семья уже не сможет жить в прежнем режиме. Подготовку к возвращению матери и малыша необходимо обсудить ещё до роддома, заявил Life.ru акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе.

Не стоит рассчитывать, что женщина, вернувшись из роддома, будет бегать вокруг него так же, как до родов. Начинается безумно рваный график жизни: кормление, пеленание, смена подгузников, бессонные ночи. Здесь мужчина должен стать соучастником событий. Борис Лордкипанидзе Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог

По словам врача, будущим родителям важно заранее распределить обязанности и продумать первые дни после выписки. Если оставить все решения на последний момент, мужчина может растеряться. Поэтому ещё на поздних сроках беременности партнёрам стоит обсудить расположение детской кроватки и пеленального столика, покупки, питание и уход за новорождённым.

Пока женщина находится в роддоме, дома следует прибраться, сменить постельное бельё и проветрить комнаты. Генеральная уборка не требуется, однако помещение должно быть чистым и готовым к появлению малыша. Также понадобятся запасы питьевой воды, подгузников и пакетов для мусора, а рядом с пеленальным столиком лучше заранее поставить ведро.

Продукты лучше покупать такие, из которых мужчина сможет самостоятельно приготовить еду. На него же должны лечь уборка, походы в магазин и пополнение запасов подгузников, пелёнок и ватных дисков. Разделение по принципу «я зарабатываю, а ты занимайся ребёнком» Лордкипанидзе назвал ошибкой, способной привести к трещине в отношениях.

К выписке необходимо установить автокресло, а от многолюдной встречи с шарами, друзьями и родственниками лучше отказаться. После естественных родов или кесарева сечения женщине требуются покой и время на восстановление, поэтому в первые дни дома не должно быть лишних гостей.

Перед отъездом родителям стоит подробно расспросить сотрудников роддома о частоте кормления, обработке пупочной ранки и признаках нормального заживления. Участвовать в этих разговорах должен и отец. Врач также посоветовал молодым мужчинам не торопиться с вопросами о возвращении к половой жизни, ставя восстановление партнёрши и здоровье малыша на первое место.

«Для мужчины главное понимать, что это не просто «покупка» ребёнка, а самый важный период в жизни. Нужно максимально снизить бытовую нагрузку на женщину: покупка хлеба, подгузников, пелёнок и ватных дисков должна быть на мужчине», — заключил Лордкипанидзе.

Забота о здоровье ребёнка не заканчивается первыми неделями его жизни. Ранее Life.ru рассказывал, как родителям подготовить школьника к сезону простуд: заранее восстановить режим сна, обеспечить полноценное питание и прогулки, проверить прививки и напомнить о правилах гигиены.