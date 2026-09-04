Не шарики, а автокресло и ужин: Акушер объяснил, как правильно встретить жену из роддома

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Опубликовано 4 сентября, 11:07

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Акушер Лордкипанидзе: Мужчина должен взять на себя заботу о быте после родов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После рождения ребёнка мужчина должен взять на себя основную часть бытовых забот и заранее принять, что семья уже не сможет жить в прежнем режиме. Подготовку к возвращению матери и малыша необходимо обсудить ещё до роддома, заявил Life.ru акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе.

Не стоит рассчитывать, что женщина, вернувшись из роддома, будет бегать вокруг него так же, как до родов. Начинается безумно рваный график жизни: кормление, пеленание, смена подгузников, бессонные ночи. Здесь мужчина должен стать соучастником событий.

Борис Лордкипанидзе

Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог

Не стоит рассчитывать, что женщина, вернувшись из роддома, будет бегать вокруг него так же, как до родов. Начинается безумно рваный график жизни: кормление, пеленание, смена подгузников, бессонные ночи. Здесь мужчина должен стать соучастником событий.
Не стоит рассчитывать, что женщина, вернувшись из роддома, будет бегать вокруг него так же, как до родов. Начинается безумно рваный график жизни: кормление, пеленание, смена подгузников, бессонные ночи. Здесь мужчина должен стать соучастником событий.

По словам врача, будущим родителям важно заранее распределить обязанности и продумать первые дни после выписки. Если оставить все решения на последний момент, мужчина может растеряться. Поэтому ещё на поздних сроках беременности партнёрам стоит обсудить расположение детской кроватки и пеленального столика, покупки, питание и уход за новорождённым.

Пока женщина находится в роддоме, дома следует прибраться, сменить постельное бельё и проветрить комнаты. Генеральная уборка не требуется, однако помещение должно быть чистым и готовым к появлению малыша. Также понадобятся запасы питьевой воды, подгузников и пакетов для мусора, а рядом с пеленальным столиком лучше заранее поставить ведро.

Продукты лучше покупать такие, из которых мужчина сможет самостоятельно приготовить еду. На него же должны лечь уборка, походы в магазин и пополнение запасов подгузников, пелёнок и ватных дисков. Разделение по принципу «я зарабатываю, а ты занимайся ребёнком» Лордкипанидзе назвал ошибкой, способной привести к трещине в отношениях.

К выписке необходимо установить автокресло, а от многолюдной встречи с шарами, друзьями и родственниками лучше отказаться. После естественных родов или кесарева сечения женщине требуются покой и время на восстановление, поэтому в первые дни дома не должно быть лишних гостей.

Перед отъездом родителям стоит подробно расспросить сотрудников роддома о частоте кормления, обработке пупочной ранки и признаках нормального заживления. Участвовать в этих разговорах должен и отец. Врач также посоветовал молодым мужчинам не торопиться с вопросами о возвращении к половой жизни, ставя восстановление партнёрши и здоровье малыша на первое место.

«Для мужчины главное понимать, что это не просто «покупка» ребёнка, а самый важный период в жизни. Нужно максимально снизить бытовую нагрузку на женщину: покупка хлеба, подгузников, пелёнок и ватных дисков должна быть на мужчине», — заключил Лордкипанидзе.

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Ольга Годуненко
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