Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 14:20

Не Slavic style: Стилист объяснила, кому стоит отказаться от коричневых луков

Стилист Ким: Одежда коричневого цвета не подходит людям со славянской внешностью

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Модный тёмно-коричневый цвет может визуально утяжелять образ и подходит далеко не всем, предупредила стилист Ольга Ким. По её словам, особенно внимательно выбирать такие вещи стоит девушкам славянской внешности и тем, кто обычно обходится без макияжа.

«Цвет грузный, он немного утяжеляет», — подчеркнула собеседница 360.ru.

При покупке одежды специалист посоветовала ориентироваться прежде всего на собственную внешность. Самому тренду она отвела ещё два-три сезона, так как коричневого в гардеробах уже слишком много.

Оверсайз остался в прошлом: Лисовец ответил, что будет в моде осенью 2026 — зимой 2027
Оверсайз остался в прошлом: Лисовец ответил, что будет в моде осенью 2026 — зимой 2027

Ранее фэшн-эксперт посоветовала добавить цвет в осенний гардероб, разбавив нейтральные вещи бордовым, глубоким фиолетовым, кобальтовым или зелёным. Для начала достаточно одного аксессуара: сумки, перчаток или шарфа.

Важнейшие новости о социальных проектах и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar