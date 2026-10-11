Не Slavic style: Стилист объяснила, кому стоит отказаться от коричневых луков

Модный тёмно-коричневый цвет может визуально утяжелять образ и подходит далеко не всем, предупредила стилист Ольга Ким. По её словам, особенно внимательно выбирать такие вещи стоит девушкам славянской внешности и тем, кто обычно обходится без макияжа.

«Цвет грузный, он немного утяжеляет», — подчеркнула собеседница 360.ru.

При покупке одежды специалист посоветовала ориентироваться прежде всего на собственную внешность. Самому тренду она отвела ещё два-три сезона, так как коричневого в гардеробах уже слишком много.

Ранее фэшн-эксперт посоветовала добавить цвет в осенний гардероб, разбавив нейтральные вещи бордовым, глубоким фиолетовым, кобальтовым или зелёным. Для начала достаточно одного аксессуара: сумки, перчаток или шарфа.