Не Slavic style: Стилист объяснила, кому стоит отказаться от коричневых луков
Стилист Ким: Одежда коричневого цвета не подходит людям со славянской внешностью
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Модный тёмно-коричневый цвет может визуально утяжелять образ и подходит далеко не всем, предупредила стилист Ольга Ким. По её словам, особенно внимательно выбирать такие вещи стоит девушкам славянской внешности и тем, кто обычно обходится без макияжа.
«Цвет грузный, он немного утяжеляет», — подчеркнула собеседница 360.ru.
При покупке одежды специалист посоветовала ориентироваться прежде всего на собственную внешность. Самому тренду она отвела ещё два-три сезона, так как коричневого в гардеробах уже слишком много.
Ранее фэшн-эксперт посоветовала добавить цвет в осенний гардероб, разбавив нейтральные вещи бордовым, глубоким фиолетовым, кобальтовым или зелёным. Для начала достаточно одного аксессуара: сумки, перчаток или шарфа.
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