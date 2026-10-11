Не прятаться, а укутаться: Фэшн-эксперт назвала четыре цвета против осенней хандры

Осенью многие инстинктивно выбирают серую, чёрную и бежевую одежду, словно пытаются спрятаться вместе с городом. Однако полностью нейтральная палитра не всегда помогает чувствовать себя лучше. Об этом рассказала Life.ru фэшн-эксперт, арт-директор французского бренда «Michel Kataná» Наталья Семёнова.

Логика понятна: хочется немного спрятаться. Но именно здесь может возникнуть ловушка. Когда вокруг и без того становится меньше света и цвета, полностью нейтральный гардероб иногда только усиливает ощущение визуальной «спячки». Наталья Семёнова Фэшн-эксперт, арт-директор французского бренда «Michel Kataná»

По словам Семёновой, осенняя хандра связана не только с настроением. Световой день становится короче, меняется привычный ритм жизни. При этом работа, встречи и социальная активность не прекращаются вместе с летом.

Исторически сезонные изменения образа жизни были связаны с природным циклом и окончанием периода активных работ. Сегодня человек живёт в другом ритме, поэтому одежда может стать одним из способов поддержать нужное состояние.

Серый и приглушённый бежевый действительно воспринимаются как безопасные цвета. Они не требуют сложного выбора, не привлекают большого внимания и легко сочетаются между собой. Но если полностью собрать образ в таких оттенках, в нём может не оказаться визуальной точки, за которую цепляется взгляд.

Эксперт предлагает не отказываться от нейтральной палитры, а добавлять к ней один цвет. При этом он не обязательно должен быть ярким или кричащим.

Бордовый — для тепла и глубины

Тёмный бордовый — один из интересных оттенков осени 2026 года. Особенно хорошо он смотрится в пальто, кожаных перчатках, сумках, трикотаже и палантинах.

По словам Семёновой, бордовый не пытается взбодрить так, как чистый красный. В нём есть тепло и глубина, поэтому он скорее собирает образ, чем делает его нарочито энергичным.

«Это хороший вариант для состояния, когда энергии немного, но выглядеть потухшей тоже не хочется», — отметила эксперт.

Глубокий ягодный или бордово-коричневый оттенок не спорит с осенней погодой, но и не делает образ слишком тусклым.

Глубокий фиолетовый — для романтичного настроения

У глубокого фиолетового другое настроение — более романтичное, литературное и немного театральное. Особенно интересно выглядят оттенки, которые уходят в винный и красный. Они напоминают старое кино, тяжёлые театральные портьеры и вечерний свет.

Семёнова предлагает воспринимать этот цвет как способ принять осеннее настроение, а не обязательно пытаться его изменить. По её словам, меланхолию иногда можно эстетизировать и выразить через образ.

Глубокий фиолетовый особенно хорошо работает тогда, когда человеку хочется не бороться со своим состоянием, а спокойно его прожить.

Кобальтовый синий — для ясности

Ещё один заметный оттенок осени 2026 года — кобальтовый синий. Несмотря на насыщенность, он воспринимается как холодный, ясный и графичный цвет.

В отличие от бордового и фиолетового, кобальт не создаёт ощущения эмоциональной тяжести. При этом сразу покупать пальто такого оттенка необязательно. Начать можно с аксессуаров — сумки, перчаток, шарфа или палантина. Одной такой детали достаточно, чтобы нейтральный осенний образ перестал выглядеть сонным.

Зелёный — для ощущения комфорта

При выборе зелёного важен не только конкретный оттенок, но и его тактильность. Мох, хвоя, олива и тёмная трава напоминают о природе и создают ощущение естественности.

Осенью зелёный особенно хорошо работает в фактурных материалах: шерсти, замше и плотном трикотаже. Он не пытается быть эффектным ради эффекта и легко сочетается с природной палитрой сезона.

Выбирать цвет Семёнова советует не только по модным тенденциям, но и с учётом собственного состояния. Бордовый подойдёт, когда нужно собраться и выйти из дома. Глубокий фиолетовый — если хочется немного побыть внутри своего настроения. Кобальт пригодится, когда вокруг слишком много визуального и информационного шума, а зелёный — если нужны физический комфорт и ощущение земли под ногами.

При этом цвет не стоит воспринимать как средство, которое способно само по себе избавить от хандры. Это скорее простой инструмент, позволяющий выразить настроение и подобрать образ под своё состояние.

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