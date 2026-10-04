Самойлова пришла на показ Balenciaga в Париже в микрошортах и топе
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana
Оксана Самойлова вышла в свет впервые после скандала со стрельбой Джигана — она появилась на показе Balenciaga в Париже в микрошортах и чёрном топе, дополнив откровенный образ сверкающей серебристой накидкой. Блогерша приехала во французскую столицу на Неделю моды и поделилась фотографиями с выхода в соцсетях.
К микрошортам Самойлова подобрала чёрные колготки и ярко-красные туфли на каблуках. Образ завершили очки и небольшая сумка, а в макияже знаменитость сделала акцент на глаза.
На некоторых снимках внимание подписчиков привлекли порванные колготки блогерши. В комментариях образ Самойловой стали сравнивать со стилем Ким Кардашьян и Бьянки Цензори.
Для Самойловой это не первый громкий выход на Неделе моды в Париже. В марте Life.ru рассказывал о её появлении на показе Rick Owens в прозрачном платье, сквозь которое было видно нижнее бельё. Позднее блогерша устроила откровенную фотосессию после Каннского фестиваля, выбрав для съёмки чёрный образ с микрошортами и колготками.
Скандал вокруг Джигана разгорелся 23 сентября, когда в Сеть слили данные о событиях в ночь с 3 на 4 июля в его доме. Рэпер открыл стрельбу по прислуге и около десяти часов удерживал их, в то время как дети прятались и просили Оксану Самойлову о помощи. МВД начало проверку информации о стрельбе. Сам Джиган отвергает опубликованную версию, называя её провокацией. На фоне скандала Самойлова рассказала и о более ранних эпизодах: по её словам, в 2022 году Джиган направлял на неё пистолет и стрелял по стенам и потолку.
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