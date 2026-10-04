Самойлова пришла на показ Balenciaga в Париже в микрошортах и топе

Оксана Самойлова вышла в свет впервые после скандала со стрельбой Джигана — она появилась на показе Balenciaga в Париже в микрошортах и чёрном топе, дополнив откровенный образ сверкающей серебристой накидкой. Блогерша приехала во французскую столицу на Неделю моды и поделилась фотографиями с выхода в соцсетях.

К микрошортам Самойлова подобрала чёрные колготки и ярко-красные туфли на каблуках. Образ завершили очки и небольшая сумка, а в макияже знаменитость сделала акцент на глаза.

На некоторых снимках внимание подписчиков привлекли порванные колготки блогерши. В комментариях образ Самойловой стали сравнивать со стилем Ким Кардашьян и Бьянки Цензори.

Для Самойловой это не первый громкий выход на Неделе моды в Париже. В марте Life.ru рассказывал о её появлении на показе Rick Owens в прозрачном платье, сквозь которое было видно нижнее бельё. Позднее блогерша устроила откровенную фотосессию после Каннского фестиваля, выбрав для съёмки чёрный образ с микрошортами и колготками.