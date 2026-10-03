От офиса до выходных: Какой набор базовых вещей закроет почти все мужские потребности

Один и тот же набор одежды сегодня должен легко подстраиваться под офис, встречу или неформальный выход, поэтому строгий костюм перестал быть центром мужской базы. Такой подход к современному гардеробу «Газете.ru» описали стилист Ирина Леушина и глава мультибрендового бутика Александр Комаров.

«Минимальный набор, из которого можно собрать множество образов, включает пиджак в повседневном стиле, сорочку нейтрального оттенка, рубашку поло, белую футболку свободного кроя, брюки, например чиносы, джинсы, рубашку из плотного хлопка», — рассказали эксперты.

Все элементы подобраны так, чтобы их можно было без труда комбинировать между собой. Строгий костюм при этом не исчезает из мужского шкафа, но его роль стала заметно уже. Для официальных мероприятий классика по-прежнему уместна, тогда как на каждый день удобнее использовать более гибкие сочетания. Например, пиджак можно носить с чиносами, рубашку — с джинсами, а футболку — с брюками.

На смену избыточной формальности приходит одежда, которая подходит сразу для нескольких жизненных сценариев. По словам Леушиной, этому способствует гибридный формат работы и повседневной жизни. Поэтому растёт интерес к немнущимся материалам, продуманному крою и спокойной палитре.

Отдельным ориентиром стилист назвала комфорт без отказа от элегантности. Отсюда интерес к более свободным силуэтам и натуральным тканям. Главное требование к современной базе — возможность быстро менять характер комплекта, не собирая отдельный набор для каждого случая.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии выпустили джинсы со встроенным карманом для мужского достоинства. Внутренний мешочек приподнимает половой орган, делает посадку удобнее и визуально подчёркивает силуэт. По словам производителя, конструкция не только добавляет комфорта, но и делает данную часть владельца заметнее для окружающих.