Серьёзные намерения мужчины можно распознать не по красивым признаниям и обещаниям, а по готовности заботиться о женщине и помогать ей в трудных ситуациях. Причём внимание должно выражаться в конкретных поступках, а не ограничиваться словами поддержки. Об этом «Радио 1» рассказала психолог Евгеника.

По мнению специалиста, особенно показательно поведение мужчины, когда его избранница сталкивается с проблемами. Например, если женщина заболела, недостаточно просто пожелать ей выздоровления. Партнёр, заинтересованный в долгосрочных отношениях, постарается облегчить её состояние, отправив лекарства, продукты или необходимые вещи.

«Ключевой критерий — забота, выраженная в конкретных действиях», — объяснила психолог.

При этом эксперт считает, что настоящая забота практически всегда требует определённых материальных затрат. В качестве примера она привела ситуацию, когда мужчина замечает, что женщина ходит зимой в лёгкой обуви. Если он действительно беспокоится о её здоровье, то может самостоятельно заказать ей тёплые сапоги, даже недорогие.

По словам Евгеники, подобные поступки показывают, насколько мужчина готов вкладываться в комфорт и благополучие партнёрши. Если же женщина оказывается в беде, а избранник остаётся в стороне, это, по мнению психолога, повод задуматься о его намерениях.

Специалист подчеркнула, что любовь предполагает действия. Когда мужчина не проявляет желания помогать и участвовать в жизни женщины, его интерес может ограничиваться физической близостью. При этом материальные подарки сами по себе не гарантируют серьёзности отношений: забота может выражаться и в эмоциональной поддержке, внимании и совместном решении проблем.