Не смог выйти из огня после обрушения: В Подмосковье погиб пожарный Денис Рульнов

Старший пожарный Денис Рульнов погиб при исполнении служебного долга во время тушения частного дома в деревне Брёхово городского округа Химки. О трагедии сообщило Главное управление МЧС России по Московской области в МАХ.

Пожар произошёл 2 октября. По данным очевидцев, огонь охватил кровлю и второй этаж двухэтажного дома площадью около 100 квадратных метров, а сильный дым был виден даже с Пятницкого шоссе. К тушению привлекали дополнительные силы из Москвы.

Рульнов служил старшим пожарным 71-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС подмосковного главка МЧС и имел звание старшего сержанта внутренней службы.

Во время разведки и тушения он работал в составе звена. В какой-то момент в горящей зоне произошло обрушение перекрытий. Пожарный не смог выбраться наружу и погиб.

«До последних секунд жизни он оставался верен своему долгу», — подчеркнули в областном управлении МЧС.

В ведомстве назвали случившееся тяжёлой и невосполнимой утратой для всего коллектива и выразили соболезнования родным погибшего. У Дениса Рульнова остались жена и четверо детей.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабных учениях добровольцев-спасателей в Подмосковье. Более 150 участников со всей России на полигоне «Апаринки» отрабатывали действия при условных взрывах, разрушениях и массированной угрозе БПЛА. В программу вошли эвакуация, оказание первой помощи, пожарная безопасность, радиосвязь и работа с аварийно-спасательным инструментом. Отдельно добровольцев учили действовать в условиях, когда новые угрозы возникают практически непрерывно.