«‎Не смотрю сетки вообще»: Теннисистка Яценко рассказала о дебюте на US Open и вере в себя

Российская теннисистка Полина Яценко поделилась первыми впечатлениями от дебюта в основной сетке US Open. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» она рассказала, что не изучает турнирные сетки заранее.

«Когда увидела свою сетку в квалификации, подумала, что имею высокие шансы выйти в основу? Я не смотрю сетки вообще. Никогда не знаю, кто будет моим следующим соперником, не загадываю наперёд, поэтому на US Open я от матча к матчу узнавала, с кем дальше играю», — сказала Яценко.

По её словам, она играла турнир с верой в себя: «Понимала, что будет сложно, но считала, что победа должна быть за мной». После успешного выступления на US Open Яценко планирует насыщенный календарь. С 21 сентября российская спортсменка рассчитывает принять участие сразу в семи турнирах WTA подряд. При этом окончательное решение будет зависеть от состояния здоровья и формы. После осенней серии соревнований теннисистка планирует начать подготовку к новому сезону.

Ранее сообщалось, что лидер рейтинга WTA Арина Соболенко вышла в четвёртый круг US Open, одержав 16-ю победу подряд на турнире — над Камиллой Рахимовой (6:3, 6:4), и в следующем раунде встретится с победительницей пары Диана Шнайдер — Тэйлор Таунсенд. Последнее поражение Соболенко на US Open было в финале 2023 года от Коко Гауфф, после чего она дважды выигрывала турнир (2024, 2025), а выход в полуфинал в 2025-м из-за снятия соперницы в серию не засчитан.