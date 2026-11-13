Россия продолжит добиваться установления всех причастных к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы организаторы и заказчики диверсии не смогли избежать ответственности. Москва внимательно следит за судебным процессом в Германии, но опасается, что расследование вновь не даст ответов на главные вопросы. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

«Настоятельно заверяем, что российская сторона продолжит добиваться установления истины, чтобы тема «Северных потоков» не была «замылена», а вдохновители и заказчики этого крупнейшего теракта современности, как говорится, «не соскочили с крючка», — подчеркнул дипломат.

Любинский напомнил, что с октября в Высшем земельном суде Гамбурга рассматривается дело гражданина Украины Сергея Кузнецова. Немецкая прокуратура обвиняет его в причастности к взрывам на газопроводах в Балтийском море в сентябре 2022 года. По предварительному графику слушания продлятся как минимум до июня 2027 года.

Замглавы МИД выразил надежду, что разбирательство не повторит судьбу предыдущих расследований Германии, Дании и Швеции, результаты которых российскую сторону не удовлетворили. По словам Любинского, власти этих государств уклонялись от сотрудничества с российскими правоохранительными органами, несмотря на обязательства в рамках международных антитеррористических конвенций.

Отдельные вопросы у дипломата вызвали публикации западных СМИ о предполагаемых исполнителях диверсии. В частности, он обратил внимание на материал Financial Times, в котором Сергею Кузнецову приписывается непосредственное участие в подрыве газопроводов, однако не раскрывается, кто именно мог отдать соответствующий приказ.

Любинский считает, что подобные публикации могут способствовать сокрытию настоящих организаторов преступления. По его мнению, важно установить не только исполнителей, но и лиц, которые планировали и координировали операцию.

Замминистра также указал на разницу в подходах германских властей к расследованию различных инцидентов. Он напомнил о ситуации с беспилотниками в Лейпциге, после которой Берлин обвинил Москву в причастности к произошедшему и потребовал закрытия российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине. По словам дипломата, тогда обвинения прозвучали практически сразу, тогда как в деле «Северных потоков» немецкая сторона настаивает на необходимости длительного изучения обстоятельств.

«Посмотрим, во что в конечном счете выльется этот процесс и к каким итогам он приведет, будут ли названы публично и привлечены к ответственности его настоящие организаторы и кураторы. Никаких иллюзий, мы, разумеется, при этом не испытываем», — заключил Любинский.

Ранее Life.ru сообщал, что Высший земельный суд Гамбурга продлил график разбирательства по делу о подрыве «Северных потоков» как минимум до середины июня 2027 года. Суд назначил ещё 19 заседаний, которые пройдут с февраля по июнь. Обвиняемым по делу остаётся бывший украинский военнослужащий Сергей Кузнецов, задержанный в Италии в августе 2025 года и позднее переданный Германии. По версии немецкой прокуратуры, он координировал группу, заложившую взрывчатку на газопроводах. Сам процесс начался 14 октября 2026 года, а окончательная дата его завершения пока не определена.