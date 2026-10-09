Не спешите ложиться под нож: Хирург назвала лучший возраст для пластических операций

Наиболее удачным периодом для большинства эстетических вмешательств специалист назвала возраст от 25 до 35 лет. В это время кожа сохраняет хорошую упругость, а восстановительные процессы протекают активнее. При наличии показаний совершеннолетним пациентам доступны коррекция ушей и груди, липосакция и пересадка собственной жировой ткани. Об этом «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург Татьяна Голяк.

После 40 лет на первый план выходит борьба с признаками старения. В этом возрасте чаще рассматривают подтяжку лица, шеи и груди, коррекцию век и живота. При этом врач советует не дожидаться выраженных изменений: своевременное вмешательство может обеспечить более устойчивый эффект и упростить реабилитацию.

С годами организму требуется больше времени на заживление. До 40 лет синяки и отёки обычно исчезают быстрее, в последующее десятилетие особенно важно соблюдать назначения медиков. После 50 увеличивается вероятность осложнений, включая образование тромбов. Нередко пациентам дополнительно необходима помощь косметолога. Даже после 60 хирургия остаётся возможной, но только после тщательного обследования, указала эксперт.

Отложить преображение придётся при обострении заболеваний, серьёзных проблемах с сердцем, неконтролируемом давлении, декомпенсированном диабете и онкологических заболеваниях. В числе других ограничивающих факторов — беременность, колебания веса, курение и употребление алкоголя.

Не менее важна личная мотивация. Если человек решился изменить внешность под давлением окружающих или не представляет последствий процедуры, торопиться не стоит. Иногда вместо скальпеля разумнее выбрать щадящие косметологические методики, добавила врач.

Ранее Life.ru рассказывал, почему лицо начинает стареть быстрее остальных частей тела. Причина заключается в особенностях кожи и постоянной работе мимических мышц. При этом первые заметные изменения могут появиться уже после 25 лет.