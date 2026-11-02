Пенсионерам, получившим налоговое уведомление за имущество, на которое распространяется льгота, не стоит торопиться с оплатой. Ошибочное начисление можно оспорить и добиться перерасчёта. Как это сделать, 360.ru объяснил налоговый юрист Константин Чупырь.

По словам специалиста, подобные ситуации нередко возникают из-за несвоевременного обновления информации в Федеральной налоговой службе. Сведения о выходе гражданина на пенсию могут поступить с задержкой, поэтому положенное освобождение от платежей не учитывается.

Первым делом необходимо внимательно проверить квитанцию. В ней указываются объект недвижимости, земельный участок или транспортное средство, за которые требуют деньги, а также размер начисления.

Следующий шаг — открыть личный кабинет на сайте ФНС и выяснить, отражён ли там льготный статус. Если необходимые сведения отсутствуют, следует направить заявление о предоставлении налогового послабления и пересмотре суммы.

Обратиться можно дистанционно, через МФЦ либо непосредственно в инспекцию. При необходимости потребуется подтвердить право на льготу соответствующими документами.

«Лучше заглянуть в личный кабинет налогоплательщика или проверить налоговое уведомление», — посоветовал Чупырь.

Он подчеркнул, что полностью рассчитывать на автоматическое применение льгот не следует.

При этом освобождение от имущественного налога действует на один объект каждого вида, а транспортные послабления зависят от региона.