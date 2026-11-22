Новогоднюю премию или 13-ю зарплату лучше направить на банковский вклад либо покупку облигаций. Такой совет дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщило РИА «Новости».

«Положить на депозит в банки, сейчас хороший процент предлагают», — сказал депутат.

Ещё одним вариантом он назвал покупку государственных облигаций. Кроме того, по мнению Аксакова, дополнительные деньги можно вложить в ценные бумаги надёжных компаний.

«Можно вложиться в облигации солидных организаций, которые предлагают высокую доходность и при этом гарантированно выполнят свои обязательства», — указал парламентарий.

Ранее Life.ru рассказывал, кому положена 13-я зарплата. Депутат Госдумы Екатерина Кавшар пояснила, что годовая премия становится обязательной, если она предусмотрена трудовым или коллективным договором либо внутренними документами компании. Размер выплаты и сроки её перечисления определяет работодатель.