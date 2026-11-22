Не спешите тратить 13-ю зарплату: В Госдуме предложили способ заработать на новогодней премии
Депутат Аксаков посоветовал положить 13-ю зарплату на вклад или купить облигации
Обложка © Life.ru
Новогоднюю премию или 13-ю зарплату лучше направить на банковский вклад либо покупку облигаций. Такой совет дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщило РИА «Новости».
«Положить на депозит в банки, сейчас хороший процент предлагают», — сказал депутат.
Ещё одним вариантом он назвал покупку государственных облигаций. Кроме того, по мнению Аксакова, дополнительные деньги можно вложить в ценные бумаги надёжных компаний.
«Можно вложиться в облигации солидных организаций, которые предлагают высокую доходность и при этом гарантированно выполнят свои обязательства», — указал парламентарий.
Ранее Life.ru рассказывал, кому положена 13-я зарплата. Депутат Госдумы Екатерина Кавшар пояснила, что годовая премия становится обязательной, если она предусмотрена трудовым или коллективным договором либо внутренними документами компании. Размер выплаты и сроки её перечисления определяет работодатель.
Больше новостей о сбережениях, банковских вкладах и семейном бюджете — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.