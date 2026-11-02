Жители регионов с высокой продолжительностью жизни поддерживают физическую активность без обязательных походов в спортзал и изнурительных тренировок. Вместо этого они много ходят пешком, работают в саду и постоянно двигаются в течение дня. На такую особенность обратил внимание исследователь «голубых зон» Дэн Бюттнер, сообщает Terra.

По наблюдениям специалиста, долгожители не обязательно придерживаются строгих спортивных программ. Движение становится естественной частью их жизни: они поднимаются по холмам, навещают соседей, готовят еду и занимаются домашними делами.

В результате пожилые жители таких регионов могут проходить от 10 до 12 тысяч шагов в день, даже не подсчитывая их. Бюттнер считает, что важную роль играет окружающая среда, которая сама побуждает человека больше двигаться.

Ещё одной полезной привычкой исследователь назвал садоводство. Уход за растениями предполагает наклоны, растяжку и другие движения, помогающие сохранять подвижность. Кроме того, работа в саду, по его мнению, способствует снижению повседневного стресса и позволяет чаще употреблять свежие продукты.

Бюттнер также обращает внимание на пользу спокойных прогулок. По его оценке, регулярная ходьба на свежем воздухе положительно влияет на сердце и эмоциональное состояние. При этом подобные наблюдения не доказывают, что прогулки полностью заменяют интенсивные тренировки или гарантируют долголетие.

«Голубыми зонами» называют регионы мира, известные высокой долей долгожителей. Среди них — японская Окинава, итальянская Сардиния, греческая Икария, коста-риканская Никоя и американская Лома-Линда.

Ранее Life.ru рассказывал о пищевых привычках жителей «голубых зон». По наблюдениям того же исследователя, долгожители едят мясо в среднем около пяти раз в месяц, отдавая предпочтение овощам, бобовым, орехам и цельнозерновым продуктам. При этом Бюттнер не призывает полностью отказываться от животной пищи.