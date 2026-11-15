Бразилия переориентировала внешнюю торговлю на другие страны после введения американских пошлин. Товарооборот с Китаем вырос почти на 20%, а с Индонезией — на 15%. Об этом заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-брифинге в Маниле.

«Вместо того чтобы плакать или умолять американское правительство сжалиться над Бразилией, мы решили искать других партнеров, которым могли бы продавать и у которых могли бы покупать», — подчеркнул бразильский лидер.

По словам президента, доля США во внешней торговле Бразилии сократилась до 9,2%. Одновременно республика расширила экономические связи с государствами Азии и Европы.

В частности, товарооборот с Германией увеличился на 15,8%, а с Вьетнамом — на 13%. Ещё с 50 государствами рост взаимной торговли составил в среднем 10,5%.

Лула да Силва отметил, что Бразилия намерена и дальше сокращать зависимость от одного торгового партнёра. Одним из приоритетных направлений станет сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Мы хотим стать постоянным партнером АСЕАН, чтобы удвоить нашу торговлю — и продажи, и закупки — и не зависеть от одной страны», — заявил президент.