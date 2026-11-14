Россия может повысить таможенные пошлины на товары из недружественных стран, ограничить их ввоз и установить квоты на экспорт и импорт в ответ на западные санкции. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По словам дипломата, в России уже давно действует межведомственный механизм, позволяющий оперативно разрабатывать ответные меры на экономические ограничения Запада. Они направлены в том числе на поддержку отечественных производителей и экспортёров.

Биричевский подчеркнул, что все решения принимаются после тщательного анализа с участием представителей государственных ведомств и бизнеса. Это необходимо, чтобы ответные ограничения не навредили российскому рынку и предприятиям.

Представитель МИД также напомнил, что западные страны, включая государства Евросоюза, вводят санкции против России уже несколько лет. За это время правительство разработало комплекс мер для поддержания устойчивости национальной экономики.

Ранее Life.ru сообщал, что с 11 ноября в России повысили пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с 20% до 35%. Минимальный сбор также увеличился с трёх до пяти евро за литр. Новые ставки будут действовать до конца 2027 года.