Внезапная агрессия, ночные крики и отказ от привычного лотка могут оказаться признаками деменции у пожилой кошки. Возрастные нарушения работы мозга нередко меняют поведение питомца, однако хозяева могут принять тревожные симптомы за обычные старческие причуды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Специалист выделил шесть характерных изменений: потерю ориентации в знакомом пространстве, непривычную агрессивность или замкнутость, беспричинное мяуканье, проблемы с туалетом, сбои режима сна и неожиданные перемены пищевых предпочтений.

Например, кошка может перестать откликаться на голос хозяина, уходить в противоположную сторону или оставлять лужи на кровати, хотя раньше исправно пользовалась лотком. Некоторые животные начинают беспокойно бродить по дому ночами, другие, напротив, почти всё время спят.

Однако подобное поведение не всегда связано с деменцией. По словам Шелякова, отказ от лотка может указывать на заболевания мочевыводящих путей, агрессия и громкие крики — на хроническую боль, а потеря аппетита — на нарушения обмена веществ. Поэтому при любых необычных изменениях питомца необходимо показать ветеринару. Диагноз когнитивной дисфункции ставят после исключения других возможных причин.

Полностью остановить или обратить возрастное ухудшение когнитивных функций у кошек современная ветеринария пока не может. Шеляков отметил, что эффективность ноотропных препаратов при таких нарушениях не имеет убедительного подтверждения.

При этом облегчить жизнь животному вполне реально. Ветеринар советует придерживаться привычного распорядка дня, не переставлять мебель без необходимости, установить дополнительные лотки и обеспечить свободный доступ к воде и корму. Не менее важны спокойная обстановка, внимание и забота со стороны владельца.

Ранее Life.ru рассказывал, когда кошачий взгляд в пустоту должен насторожить хозяина. Ветеринар объясняла, что у животных старше 10–12 лет подобное поведение иногда связано с возрастными изменениями, однако при нарушении координации, потере аппетита или агрессии необходимо исключить серьёзные заболевания.