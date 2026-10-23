«Не стоит говорить Трампу «должен»: Дмитриев раскритиковал Зеленского за попытки давить на президента США

Владимиру Зеленскому не следует указывать президенту США Дональду Трампу, что тот должен делать. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя поведение украинского лидера.

По мнению Дмитриева, Зеленский пытается ослабить политические позиции Трампа накануне промежуточных выборов в США. Российский представитель напомнил, что во время предыдущей президентской кампании украинский политик, по его оценке, поддерживал соперницу республиканца Камалу Харрис.

«Зеленский поддерживал Камалу Харрис во время последних президентских выборов в США, а сейчас пытается подорвать авторитет президента Трампа в преддверии промежуточных выборов», — написал Дмитриев в соцсети X.

Он также раскритиковал тон, который Зеленский использует, обращаясь к американскому лидеру.

«Возможно, Зеленскому, по крайней мере, не стоило бы употреблять слово «должен» в отношении президента Трампа», — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский потребовал от Трампа одинакового отношения к нему и Владимиру Путину. В интервью британскому журналисту Стивену Бартлетту 22 октября украинский лидер раскритиковал президента США за различия в подходах к Москве и Киеву. Зеленский также выразил недовольство вопросами американской военной помощи и санкционного давления на Россию.