Европейским лидерам следовало раньше прислушаться к предложениям президента России Владимира Путина и обсуждать новую архитектуру безопасности на континенте. К такому выводу пришёл обозреватель Тед Снайдер в статье, опубликованной американским журналом The American Conservative.

Автор считает, что европейским политикам не следует удивляться возвращению этой темы в повестку переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, Москва поднимала вопрос общеевропейской системы безопасности задолго до начала боевых действий.

«Европейским лидерам следует не только быть более открытыми к обсуждению более широкой европейской архитектуры безопасности в рамках мирных переговоров между Россией и Украиной, но и не вести себя так, будто эта тема стала для них неожиданностью», — говорится в публикации.

Снайдер напоминает о Мюнхенской речи Путина 2007 года, в которой российский лидер призывал задуматься об архитектуре глобальной безопасности и критиковал расширение НАТО. Кроме того, автор указывает на предложения Москвы о переговорах по европейской безопасности, направленные США и альянсу в декабре 2021 года.

По мнению обозревателя, западные политики ошибочно сводят понятие европейской безопасности к существующей системе НАТО и Евросоюза. Он обращает внимание, что в альянс входят не только европейские государства, тогда как Россия и ряд других стран континента не являются его участниками.

«Они ошибаются, утверждая, что адекватная структура европейской безопасности уже существует, и ошибаются, делая вид, будто именно Россия одна или первой подорвала порядок в Европе после холодной войны», — указывает автор.

Снайдер также связывает рост напряжённости с расширением НАТО на восток и напоминает о военной операции альянса против Югославии в 1999 году. По его оценке, прочный мир на континенте возможен только в том случае, если будущая система безопасности будет учитывать интересы всех европейских государств, включая Россию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейцы с их нынешними манерами и намерениями, едва сев за стол переговоров по Украине, тут же положат на него ноги. По словам министра, Москве необходимо сначала выяснить, какую роль Европа отводит себе в процессе урегулирования конфликта. Если целью ЕС является недопущение удовлетворения российских интересов, то Лавров не видит смысла в подобных переговорах.