Не суждено стать папой: Александр Олешко рассказал о своём отношении к жизни без детей
Актёр Александр Олешко признался, что смирился с отсутствием детей
Александр Олешко. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Народный артист России Александр Олешко признался, что смирился с отсутствием собственных детей и больше не рассчитывает стать отцом. О своей несбывшейся мечте 50-летний актёр рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии, передаёт Пятый канал.
По словам Олешко, раньше он хотел испытать радость отцовства, однако со временем принял сложившиеся обстоятельства. Реализовать потребность в заботе о подрастающем поколении артисту помогает профессиональная деятельность. Он много работает над детскими проектами и считает, что таким образом тоже способен дарить детям тепло и внимание.
Актёр также обратил внимание на то, что его коллегам не всегда удаётся найти баланс между карьерой и воспитанием детей. По его наблюдениям, наследники артистов, которые проводят много времени за кулисами, порой испытывают недостаток родительской заботы. В качестве положительных примеров Олешко назвал народную артистку России Марию Аронову и заслуженную артистку России Нонну Гришаеву.
Олешко дважды вступал в брак. Его первой супругой стала актриса Ольга Белова, с которой он познакомился во время учёбы в театральном училище. Семейная жизнь продлилась около полутора лет, однако после расставания бывшие супруги сохранили дружеские отношения. О втором браке артист публично рассказал в марте 2023 года, но имя избранницы раскрывать не стал.
В октябре этого года Александр Олешко поделился редкой подробностью о своей второй супруге. Во время благотворительного фестиваля «Белая трость» актёр рассказал, что у его возлюбленной карие глаза. На остальные вопросы о семейной жизни артист отвечать отказался.