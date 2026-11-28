Народный артист России Александр Олешко признался, что смирился с отсутствием собственных детей и больше не рассчитывает стать отцом. О своей несбывшейся мечте 50-летний актёр рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии, передаёт Пятый канал.

По словам Олешко, раньше он хотел испытать радость отцовства, однако со временем принял сложившиеся обстоятельства. Реализовать потребность в заботе о подрастающем поколении артисту помогает профессиональная деятельность. Он много работает над детскими проектами и считает, что таким образом тоже способен дарить детям тепло и внимание.

Актёр также обратил внимание на то, что его коллегам не всегда удаётся найти баланс между карьерой и воспитанием детей. По его наблюдениям, наследники артистов, которые проводят много времени за кулисами, порой испытывают недостаток родительской заботы. В качестве положительных примеров Олешко назвал народную артистку России Марию Аронову и заслуженную артистку России Нонну Гришаеву.

Олешко дважды вступал в брак. Его первой супругой стала актриса Ольга Белова, с которой он познакомился во время учёбы в театральном училище. Семейная жизнь продлилась около полутора лет, однако после расставания бывшие супруги сохранили дружеские отношения. О втором браке артист публично рассказал в марте 2023 года, но имя избранницы раскрывать не стал.