Актёр и комик Дмитрий Журавлёв не исключает, что в будущем в его семье появится приёмный ребёнок. О планах стать родителями артист и его супруга Елена рассказали «Пятому каналу» на премии Voice Man Awards.

Комик Журавлёв и его супруга заявили, что готовы стать родителями. Видео © Пятый канал

Подготовку к пополнению в семье супруги решили совместить с соблюдением семейных традиций и медицинскими обследованиями. Журавлёв в шутку признался, что для начала они намерены проконсультироваться со знакомой ведьмой из-за суеверий, связанных с високосным годом. При этом подгадывать рождение малыша под определённый знак зодиака пара не собирается.

Перед планированием беременности супруги намерены пройти обследование на генетическую совместимость. Комик уверен, что даже неблагоприятные результаты анализов не станут причиной разлада в семье, а лишь сблизят их с Еленой.

«Есть куча способов, чтобы в семье был ребёнок», — подчеркнул Журавлёв.

Артист не видит ничего плохого и в усыновлении, если у супругов не получится завести собственных детей. Для него возможность подарить малышу счастливое детство не менее важна, чем биологическое родство.