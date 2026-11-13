В 1957 году Николай Рыбников женился на Алле Ларионовой, когда она ждала ребёнка от другого мужчины, и вырастил девочку как родную. Таких историй в советском кино больше, чем кажется. Зрители видели на экране героев-любовников и первых красавиц, а в жизни эти люди брали в семью детей супругов, племянников после смерти родных и падчериц от первых браков. Мы собрали семейные истории звёзд СССР, где родными детей делали годы рядом и упрямая любовь.

Николай Рыбников и Алёна

Николай Рыбников и приёмная дочь Алёна. Фото © 1tv

Николай Рыбников влюбился в Аллу Ларионову ещё во ВГИКе и много лет добивался её руки. Она отвечала отказом и встречалась с другими. Роман Ларионовой с актёром Иваном Переверзевым закончился, когда она уже ждала ребёнка. Рыбников узнал об этом, бросил съёмки «Высоты» и прилетел в Минск, где снималась любимая. Там, на новогодних праздниках, он сделал ей предложение. В начале 1957 года они поженились, а 26 февраля родилась дочь Алёна.

Рыбников записал Алёну своей дочерью при рождении и никогда не делил дочерей на свою и чужую, хотя в 1961 году у пары родилась Арина. Алёна выросла и более 30 лет проработала монтажёром на телевидении. Позже она рассказывала, что окружающие видели всё наоборот: маму считали взрывной, а отца спокойным молчуном. Дома же вспыльчивым был как раз Николай Рыбников, звезда «Весны на Заречной улице» и «Девчат». Жену он ласково звал Лапусиком, а по имени обращался, только когда злился.

Ирина Алфёрова, Ксения и Абдулов

Ирина Алфёрова и её четверо детей. Фото © VK / КИНО СССР

Дочь Ирины Алфёровой Ксения сама выросла с неродным отцом. Она родилась в 1974 году в Софии, в браке актрисы с болгарином Бойко Гюровым, который учился в МГИМО. В 1976 году Алфёрова вышла замуж за Александра Абдулова, и девочка выросла с его отчеством. Родным отцом Ксения считала его примерно до 16 лет. Даже после развода родителей в 1993 году Абдулов не прекращал общаться с ней, а Ксения не раз говорила, что её отец Александр Абдулов.

В середине 1990-х Ирина Алфёрова связала жизнь с актёром Сергеем Мартыновым. Когда умерла его бывшая жена, к паре переехали его дети, 15-летняя Настя и 13-летний Сергей. А в 1997 году актриса похоронила сестру Татьяну и взяла к себе её сына Александра. Так Констанция из «Д'Артаньяна и трёх мушкетёров» стала мамой четверых детей и никогда не делила их на своих и чужих. Большая семья требует сил до седин, и Татьяна Васильева с Лолитой до сих пор тянут взрослых детей и внуков.

Константин Симонов и Катя Гудзенко

Константин Симонов и приёмная дочь Екатерина. Фото © russiainphoto

Автор «Жди меня» Константин Симонов в 1956 году женился на искусствоведе Ларисе Жадовой, вдове поэта-фронтовика Семёна Гудзенко. Гудзенко умер в 1953 году, и его дочери Кате было около двух лет. Симонов удочерил девочку, и со временем она стала носить двойную фамилию, Симонова-Гудзенко. Так в одном имени сошлись два поэта войны. Позже именно Екатерина подготовила к печати военные письма Симонова родителям.

Андрей Миронов и Маша Голубкина

Андрей Миронов и Мария Голубкина. Фото © РИА Новости / В. Бондарев, © ТАСС / Сергей Булкин

Андрей Миронов женился на звезде «Гусарской баллады» Ларисе Голубкиной, когда её дочери Маше было совсем мало лет. Миронов удочерил девочку и проводил с ней всё свободное время. Десятилетиями журналисты называли его отчимом Марии Голубкиной, а в отцы ей записывали то одного, то другого известного мужчину. Сам Миронов, по воспоминаниям дочери, однажды спустил с лестницы поклонницу, которая заявила, что он Маше не отец.

Развязка случилась только в 2024 году. В ток-шоу «Ханга ПРО…» Мария Голубкина сказала, что Андрей Миронов её биологический отец и знала она это с детства. Фамилию матери она носит, потому что родилась до свадьбы родителей. Выходит, «приёмная» дочь Миронова, возможно, всю жизнь была родной. Мироновское обаяние зрители до сих пор ищут в новых героях и находят у Олега Меньшикова, чьи лучшие роли прошли путь от «Покровских ворот» до «Вашей чести».

Леонид Филатов и Денис

Леонид Филатов и пасынок Денис. Фото © РИА Новости / С. Иванов, © VK / Храм Святителя Николая с. Ермолино

Нина Шацкая только вышла из декрета после рождения сына Дениса, когда в неё влюбился коллега по Театру на Таганке Леонид Филатов. Отцом мальчика был Валерий Золотухин. В 1982 году Филатов переехал к Шацкой, и они стали жить вместе, и Денис рос в их семье. Леонид Филатов воспитывал его как родного, одевал мальчика с ног до головы, после армии уговорил поступать во ВГИК на режиссуру. Когда Денис задумал постричься в монахи, отчим отговорил его и от этого шага.

Денис всё же выбрал церковь и стал священником, отцом Дионисием. В 1995 году именно он обвенчал маму с Леонидом Филатовым. Сам Филатов тогда уже тяжело болел, и Нина Шацкая ухаживала за ним до последнего дня в 2003 году. Общих детей у пары так и не появилось, зато сказку Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» с её царём, генералом, Марусей и Бабой-Ягой знает вся страна, а саму Бабу-Ягу в кино играли самые разные актёры.

Ролан Быков и Павел Санаев

Ролан Быков и Павел Санаев. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев, © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Ролан Быков встретил Елену Санаеву на съёмках фильма «Докер» в начале 1970-х, когда её сыну Павлу было три-четыре года. Мальчик жил у бабушки и деда, актёра Всеволода Санаева, и те не хотели отдавать внука в новую семью дочери. Только в 11 лет Павел переехал к маме и отчиму. Быков быстро стал для него главным авторитетом и даже снял пасынка в «Чучеле» рядом с Кристиной Орбакайте. От первого брака у Быкова тоже был приёмный сын.

Детство у бабушки Павел Санаев позже описал в повести «Похороните меня за плинтусом», и книга стала культовой. Писать он начал во многом ради одобрения Быкова: когда-то отчим заставил его бросить возню с видеокассетами и заняться настоящим делом. Ролан Быков умер в 1998 году. Павел тогда признался маме, что так, как Ролан, его уже никто не поймёт. Елена Санаева вспоминает, что Быков не просто вырастил её сына, а сформировал его как личность.

Рыбников и Алёна, Абдулов и Ксения, Алфёрова и четверо детей, Симонов и Катя, Миронов и Маша, Филатов и Денис, Быков и Павел. В этих семьях не делили детей на своих и чужих, и сами дети потом называли приёмных родителей главными людьми в жизни. Так кого считать родным? Того, кто остался рядом. А в «Приключениях Буратино» Быков и Санаева сыграли кота Базилио и лису Алису, и героинь Рины Зелёной из этого и других фильмов узнать сможет не каждый.