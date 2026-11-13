Рэперу 3g0th2002 не удалось оспорить арест на 12 суток по делу о наркотиках
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Тушинский районный суд Москвы признал законным административный арест рэпера Романа Романова, известного под псевдонимом 3g0th2002. Музыкант проведёт под арестом 12 суток за правонарушение, связанное с отказом от медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения.
Как сообщили в суде, 12 ноября 2026 года постановление мирового судьи судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево было оставлено без изменения.
Ранее, 10 ноября, Романова признали виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за употребление наркотических средств без назначения врача, а также за отказ от законного требования пройти медицинское освидетельствование при наличии соответствующих оснований.
Мировой судья назначил исполнителю 12 суток административного ареста. Последующее обжалование наказания результата не принесло: районный суд оставил первоначальное решение в силе.
Ранее Life.ru сообщал о первоначальном аресте рэпера 3g0th2002 на 12 суток. Поводом для разбирательства стал концерт 30 октября в Москве, после которого музыканту предложили пройти медицинское освидетельствование. Романов отказался, и в отношении него составили административный протокол.