Тушинский районный суд Москвы признал законным административный арест рэпера Романа Романова, известного под псевдонимом 3g0th2002. Музыкант проведёт под арестом 12 суток за правонарушение, связанное с отказом от медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

Как сообщили в суде, 12 ноября 2026 года постановление мирового судьи судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево было оставлено без изменения.

Ранее, 10 ноября, Романова признали виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за употребление наркотических средств без назначения врача, а также за отказ от законного требования пройти медицинское освидетельствование при наличии соответствующих оснований.

Мировой судья назначил исполнителю 12 суток административного ареста. Последующее обжалование наказания результата не принесло: районный суд оставил первоначальное решение в силе.