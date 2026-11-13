Концерт российского рэпера Scally Milano в Варшаве, запланированный на 4 декабря, вызвал скандал из-за содержания его песен. Как сообщает Telegram-канал SHOT, польские общественники усмотрели в творчестве исполнителя угрозу безопасности страны и потребовали отменить выступление. Позднее организаторы отказались от проведения мероприятия.

24-летний Даниил Дмитриев, выступающий под псевдонимом Scally Milano, собирался дать концерт в Opera Club, расположенном в здании Национальной оперы Польши. Однако местные активисты изучили тексты его композиций и обнаружили высказывания о польских женщинах, которые сочли оскорбительными.

Против концерта выступило и руководство Национальной оперы. В дирекции назвали проведение мероприятия недопустимым на фоне конфликта на Украине и напряжённых отношений между Варшавой и Москвой. Ситуацией также заинтересовалось польское Министерство культуры.

По информации SHOT, на сайте гастрольного тура билеты продолжали продаваться, хотя место выступления уже не указывалось. Обычный вход стоил 150 злотых, или около 3,3 тысячи рублей, а встреча с рэпером обошлась бы поклонникам в 900 злотых, что составляет примерно 20 тысяч рублей. Самые дешёвые билеты успели раскупить.

Впоследствии представители Opera Club подтвердили отмену выступления. Концерт в Варшаве должен был стать частью европейского тура российского исполнителя.

Ранее Life.ru рассказывал, что концерт Scally Milano в Казани прервали после отключения электричества и прибытия Росгвардии. Тогда в интернете появились сообщения о задержании рэпера, однако его представитель опроверг эту информацию.