Судебное разбирательство из-за несостоявшегося концерта Канье Уэста в Петербурге завершилось неожиданным поворотом. Покупатель четырёх билетов отказался от иска на 800 тысяч рублей, который стал крупнейшим среди требований к организатору отменённого шоу. Об этом свидетельствуют данные Преображенского суда Москвы.

Заявление А. Р. Паранянца к компаниям «Сэй эдженси» и «Интикетс» больше не рассматривается. Суд прекратил производство после того, как мужчина добровольно отказался от своих претензий. Причины такого решения в картотеке не указаны.

За выступление рэпера, назначенное на 10 октября 2026 года на «Газпром Арене», истец заплатил 704 тысячи рублей. Сами четыре билета стоили 640 тысяч, ещё 64 тысячи составила разница между их ценой и итоговой стоимостью заказа.

Организатором мероприятия значилась компания «Сэй эдженси», а средства покупателя поступили через «Интикетс». Обе организации фигурировали в судебном споре.

Поклонники ожидали два выступления рэпера в Санкт-Петербурге — 10 и 11 октября. Однако концерты не прошли. Впоследствии обе даты исчезли с официального сайта музыканта, а представители «Газпром Арены» сообщили, что договор об аренде площадки с организаторами не заключался.

Ранее Life.ru сообщал, что число исков к организаторам несостоявшихся концертов Канье Уэста в московских судах достигло 44. Покупатели добивались возврата потраченных на билеты денег после отмены выступлений. При этом одному из зрителей в Воронеже ранее вернули 132 тысячи рублей за четыре билета.