Один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс решил расторгнуть брак с пятой супругой Камиллой Чавис. Как сообщает журнал People, 83-летний музыкант обратился в суд после пяти лет совместной жизни с 48-летней женой.

Заявление о разводе поступило в Верховный суд штата Нью-Йорк 10 ноября. Согласно судебным документам, причиной расставания стали разногласия между супругами.

История отношений пары началась в 2016 году. Уотерс познакомился с Чавис, когда она работала водителем автомобиля, доставлявшего музыканта на выступление.

О свадьбе рок-исполнитель рассказал в октябре 2021 года. Тогда он признался, что счастлив и наконец встретил «ту самую» женщину.

Совместных детей у супругов нет. При этом Уотерс воспитывает троих детей, родившихся в его предыдущих браках.

Ранее Life.ru сообщал, что певица Саша Савельева и актёр Кирилл Сафонов объявили о расставании после 16 лет брака. Супруги записали совместное видео, в котором объяснили своё решение желанием сохранить любовь и хорошие отношения. Несмотря на развод, артисты подчеркнули, что по-прежнему тепло относятся друг к другу.