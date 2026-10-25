Любим друг друга, поэтому разводимся: Саша Савельева и Кирилл Сафонов объявили о расставании

Певица Саша Савельева и актёр Кирилл Сафонов объявили о расставании после 16 лет брака. Супруги записали совместное видео, в котором объяснили своё решение желанием сохранить любовь и хорошие отношения. Несмотря на разрыв, артисты подчеркнули, что по-прежнему тепло относятся друг к другу.

Саша Савельева и Кирилл Сафронов разводятся. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sasha_savelieva

«Мы хотим вам сказать, что с этого момента мы официально меняем статус наших отношений», — сообщила Савельева.

Певица пояснила, что иногда ради сохранения всего хорошего, что связывает двух людей, приходится принимать непростые решения. По словам артистов, расставание не означает исчезновения чувств или взаимного уважения.

О проблемах в семье Савельевой и Сафонова заговорили ещё в сентябре. Поклонники заметили, что супруги практически перестали появляться вместе, а совместные фотографии исчезли из социальных сетей певицы. Дополнительные вопросы вызвало отсутствие актёра на школьной линейке их сына Леона.

Позднее Савельева призналась, что они с мужем переживают непростой период. При этом артистка просила не искать скрытые смыслы в её публикациях и объясняла, что не хочет превращать личную жизнь в публичный сериал.

Артисты поженились в апреле 2010 года, а в марте 2019-го у них родился сын Леон. Теперь, судя по совместному заявлению, пара решила завершить супружеские отношения, сохранив общую семейную историю и уважение друг к другу.

Ранее Life.ru рассказывал, как Саша Савельева заинтриговала поклонников ответом на слухи о расставании с Кириллом Сафоновым. Тогда певица не стала раскрывать подробности семейной жизни, ограничившись фразой «Всему своё время». В последние месяцы супруги жили в разных странах. Савельева вернулась в Москву вместе с сыном, который в сентябре пошёл в первый класс. Сафонов продолжал жить в Израиле, однако неоднократно жаловался на жизнь в стране.