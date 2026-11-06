Поклонников Pink Floyd ждёт редкая возможность заглянуть в музыкальные архивы легендарной группы: к 50-летию альбома Animals музыканты подготовили масштабное юбилейное издание с ранее не публиковавшимися записями и концертными материалами. В коллекцию войдут девять дисков, включая запись выступления 1977 года, а также ранее не издававшаяся композиция Роджера Уотерса. Релиз под названием Animals 50 запланирован на 22 января 2027 года, сообщает Variety.

Юбилейный комплект выпустит Sony Music. Его расширенная версия будет включать пять CD, три виниловые пластинки и Blu-ray с дополнительными материалами, в том числе миксами в форматах 5.1 и Dolby Atmos. Поклонники также смогут приобрести цифровую версию коллекции, а отдельные компоненты выйдут в более доступных вариантах: двухдисковом CD- и двухпластинном виниловом изданиях, объединяющих оригинальный альбом с подборкой редких записей.

Особый интерес представляет диск с раритетами. На нём появится композиция Young Nicholas Jon, написанная Роджером Уотерсом и прежде не выпускавшаяся. Остальные четыре записи уже были известны публике: Studio Jam, ранние черновые версии Dogs и Sheep, а также оригинальная радиоверсия Sheep продолжительностью около четырёх с половиной минут, которая ранее не выходила в коммерческом формате. Последнюю композицию уже представили на цифровых музыкальных площадках в качестве предварительного знакомства с будущим релизом.

Ещё одной важной частью коллекции станет концерт Live From the Oakland Coliseum. Это запись выступления Pink Floyd, состоявшегося 9 мая 1977 года в Окленде. Концертная программа включает 13 композиций, среди которых полностью исполненные Animals и Wish You Were Here, две песни из The Dark Side of the Moon, а также последняя концертная версия инструментальной композиции Careful With That Axe, Eugene.

Примечательно, что запись концерта была сделана не профессиональной командой звукорежиссёров, а поклонником группы Райнхардом Хольвайном, которому на тот момент было 19 лет. Несмотря на происхождение материала, его удалось свести и обработать до качества, близкого к профессиональным концертным релизам. В середине и конце 1970-х Pink Floyd практически не записывала свои выступления для официального выпуска, поэтому архивная находка представляет особую ценность.

В юбилейную коллекцию также войдут оригинальная версия Animals и ремикс, подготовленный ещё в 2018 году, но официально выпущенный только в 2022-м. Тогда публикация обновлённой версии задержалась из-за разногласий внутри группы, в том числе по поводу оформления сопроводительных материалов.

Сам юбилейный комплект дополнит 64-страничная книга в твёрдом переплёте с текстами писателя Джонатана Летема. В неё включат ранее не публиковавшиеся фотографии со съёмок оригинальной обложки альбома у электростанции Баттерси в Лондоне, ставшей одним из самых узнаваемых визуальных образов в истории Pink Floyd.

При этом поклонникам не стоит рассчитывать на появление в сборнике объединённой версии Pigs on the Wing. Эта композиция, соединяющая первую и вторую части песни с дополнительными звуковыми эффектами, была доступна ещё на восьмидорожечной версии Animals в 1977 году. В июне 2026 года её переиздали в сборнике 8-Tracks, поэтому в Animals 50 она не войдёт.

Участники Pink Floyd после продажи музыкального каталога Sony Music не занимаются непосредственно подготовкой новых архивных переизданий. Сделка состоялась в 2024 году, её стоимость, по оценкам, составила около 400 миллионов долларов. Тем не менее к анонсу юбилейного выпуска компания приложила заявления Роджера Уотерса и Дэвида Гилмора.

Гилмор вспомнил, что происходило в музыкальном мире во время работы над Animals в 1977 году. По его словам, на звучание пластинки могло повлиять стремительное распространение панк-музыки, которая тогда меняла музыкальную индустрию.

«Это довольно агрессивный, минималистичный альбом», — охарактеризовал Animals музыкант.

Он также отметил, что новая работа заметно отличалась от предыдущей пластинки Wish You Were Here. По сравнению с масштабными музыкальными полотнами прежнего периода Animals получился более резким и прямолинейным, а тексты Роджера Уотерса стали значительно агрессивнее.

«Он отходил от тех звуковых ландшафтов, которые были в Wish You Were Here. Этот альбом более прямолинейный, грубый и готовый к действию. И, конечно, тексты Роджера гораздо агрессивнее. Нам было очень весело его создавать», — поделился Гилмор.

Таким образом, юбилейный Animals 50 объединит оригинальную пластинку, архивные студийные материалы, редкую концертную запись и ранее не публиковавшиеся фотографии. Все версии издания должны поступить в продажу 22 января 2027 года.