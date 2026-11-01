Музыкальный дуэт Мальбэк и Сюзанна воссоединился после шестилетнего перерыва и представил совместный альбом «Любовь». На концерте в московском клубе TAU 31 октября бывшие супруги выступили вместе, вышли к публике с дочерью Евангелиной-Софией и поцеловались прямо на сцене.

Мальбэк и Сюзанна представили альбом «Любовь» после шестилетней паузы. Видео © Telegram / Звездач

Инициатором возрождения проекта стала Сюзанна. Правда, с первого раза договориться с Романом Варниным, выступающим под псевдонимом Мальбэк, ей не удалось.

«Ты отказал мне и сказал: «Знаешь, проект Мальбэк больше не базируется на тех ценностях, визуалах и звучаниях, которые имели место в прошлом. Я вынужден тебе отказать». Я сказала, что напишу тебе через год», — рассказала певица.

Сюзанна сдержала обещание и спустя год вновь предложила бывшему мужу поработать вместе. На этот раз музыкант согласился. Артисты также признались, что посещали совместную психотерапию, пытаясь разобраться в накопившихся разногласиях. По словам Сюзанны, эти разговоры повлияли на тексты и звучание новых песен.

А вот о возобновлении романтических отношений бывшие супруги пока не объявляли. Отвечая на вопрос журналистов о возможном примирении, Сюзанна призналась, что они и сами не до конца понимают, что между ними происходит.

«Мы не можем с этим разобраться уже 10 лет. Вы думаете, это так просто? Десять лет ковыряемся во всем этом вопросе», — сказала исполнительница.

Новый альбом «Любовь» вышел ещё 16 октября, в седьмой день рождения дочери музыкантов. В пластинку вошли десять композиций, включая совместные треки с IOWA и Markul. Возвращение дуэта стало продолжением творческой истории, которая прервалась в 2020 году.

Ранее Life.ru рассказывал об участии Мальбэка и Сюзанны в летнем фестивале «Пикник Афиши». Дуэт вошёл в программу мероприятия наряду с Feduk, Zoloto, «Браво», ЛСП и другими исполнителями. Совместные выступления стали частью возвращения артистов на большую сцену после многолетнего перерыва.