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Опубликовано 16 октября, 00:43

Nightwish объявила об уходе Флор Янсен и записи нового альбома в 2027 году

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / floor_jansen_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / floor_jansen_official

Финская симфоник-метал-группа Nightwish и вокалистка Флор Янсен решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию. Об этом коллектив сообщил в заявлении, опубликованном в связи с 30-летием проекта.

Музыканты назвали расставание важным решением для дальнейших творческих планов обеих сторон. По их словам, завершение совместного пути не означает распада Nightwish: группа продолжит работу и в 2027 году намерена отправиться в студию для записи нового альбома.

«Концы создают новые начала, и хотя это было трудное решение, я верю, что впереди у меня яркий музыкальный путь. Приглашаю вас следовать за мной по этой дороге, как вы были со мной все прекрасные годы прежде. Спасибо за вашу поддержку на американских горках жизни», — пишет Янсен.

В обращении певица признала, что решение далось непросто, но выразила уверенность в своём музыкальном будущем. Она поблагодарила поклонников за поддержку и призвала их продолжить следить за её творчеством. Янсен также подтвердила, что намерена сосредоточиться на сольной карьере. В следующем году она планирует выпустить альбом Hytress и заняться концертным туром, чтобы дать этим проектам возможность развиваться.

Умер исполнитель хита You Are My Lady Фредди Джексон
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Тем временем песня The Winner Takes It All шведской группы ABBA преодолела отметку в один миллиард прослушиваний на Spotify. Для ABBA это уже третий трек, достигший такого показателя на стриминговом сервисе. Ранее миллиард прослушиваний набрали Dancing Queen и Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight). Совокупно три композиции группы прослушали более четырёх миллиардов раз. The Winner Takes It All вышла в 1980 году и вошла в альбом Super Trouper. Спустя десятилетия композиция получила новую популярность в социальных сетях.

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Тимур Хингеев
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