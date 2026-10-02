Третья песня группы ABBA набрала миллиард прослушиваний на Spotify

Песня The Winner Takes It All шведской группы ABBA преодолела отметку в один миллиард прослушиваний на Spotify. Об этом сообщил лейбл Universal Music.

Для ABBA это уже третий трек, достигший такого показателя на стриминговом сервисе. Ранее миллиард прослушиваний набрали Dancing Queen и Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight). Совокупно три композиции группы прослушали более четырёх миллиардов раз.

The Winner Takes It All вышла в 1980 году и вошла в альбом Super Trouper. Спустя десятилетия композиция получила новую популярность в социальных сетях.

В Universal Music отметили, что в прошлом году новое поколение пользователей стало активно использовать текст песни для продвижения различных трендов. Солистка ABBA Агнета Фельтског призналась, что её трогает сохраняющаяся популярность композиции.

«Это очень популярная песня, и меня очень трогает, что её так ценят. Для меня это очень много значит», — сказала певица.

Ранее Life.ru рассказывал историю песни Smells Like Teen Spirit — сингл другой легендарной группы Nirvana. Трек вышел в сентябре 1991 года, а всего через несколько месяцев песня перевернула музыкальный мир.