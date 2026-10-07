«Не так просто, как кажется»: В Госдуме объяснили, что мешает Трампу добиться мира на Украине

Президент США Дональд Трамп не получает полной и объективной информации о ситуации вокруг Украины, что осложняет продвижение к урегулированию конфликта. Такое мнение высказала первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.ru».

«Ему не очень объективно предоставляют информацию относительно всей глубины и сложности ситуации... Кстати, [президент России Владимир] Путин ему [Трампу] говорил об этом в Анкоридже — ситуацию на Украине решить не так просто, как кажется», — сказала парламентарий.

По её мнению, ещё одним препятствием остаётся позиция европейских государств, которые продолжают оказывать финансовую поддержку Киеву. Журова также считает, что украинская сторона пока занимает жёсткую позицию относительно начала переговоров.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже прошли в августе 2025 года. Российский лидер позднее говорил, что стороны обсуждали причины украинского кризиса и возможные пути его урегулирования.

При этом контакты Вашингтона с Москвой и Киевом продолжаются. 4 октября министр энергетики США Крис Райт заявил, что американская сторона поддерживает постоянный диалог с обеими сторонами, добиваясь прекращения боевых действий.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности Владимира Путина к договорённостям по Украине. Американский лидер также говорил, что считает возможным достижение соглашения при готовности Киева.