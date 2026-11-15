«Не так всё смертельно»: Экс-помощник Кучмы оценил условия Москвы для мира
Аналитик Соскин назвал приемлемыми для Украины требования России
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Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что требования России для завершения конфликта могут быть приемлемыми для Киева. Свою оценку он высказал в эфире YouTube-канала.
По словам аналитика, среди ключевых условий Москвы — отказ Украины от вступления в НАТО и закрепление нейтрального статуса. Соскин также перечислил вопросы положения русского языка, религиозных организаций и сокращения украинской армии.
«В общем, там не так всё смертельно», — заявил он, комментируя возможные условия урегулирования.
Соскин добавил, что Москве также неприемлемо размещение иностранных военных контингентов на территории Украины. По его мнению, Киеву придётся учитывать эту позицию при обсуждении будущего соглашения.
Ранее Ларри Джонсон заявил, что Украине необходимо вывести войска из четырёх регионов, если Киев рассчитывает приблизить завершение конфликта. Если Незалежная не согласится на такой вариант, боевые действия, по прогнозу Джонсона, продолжатся в обозримом будущем. Он также выразил уверенность, что в таком случае Россия в итоге добьётся военной победы.