Не только для женщин: Учёные создают таблетки, которые могут изменить мужскую контрацепцию

Мужские оральные контрацептивы пока находятся на стадии клинических исследований и не зарегистрированы для применения. О принципах работы таких препаратов «Газете.Ru» рассказал врач-уролог, онколог ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» Александр Неменов.

По словам специалиста, сейчас учёные изучают два основных направления: гормональные и негормональные препараты. Первые временно воздействуют на сигналы гипофиза, из-за чего в яичках снижается выработка тестостерона, необходимого для образования сперматозоидов.

При этом такие средства должны сохранять действие мужских половых гормонов в других тканях организма. Это необходимо для поддержания половой функции, мышечной и костной ткани.

Другой подход связан с препаратом YCT-529. Он действует без снижения уровня тестостерона, блокируя рецептор ретиноевой кислоты типа альфа, который участвует в созревании сперматозоидов.

Однако говорить о скором появлении таких таблеток на рынке пока рано. По словам Неменова, первое исследование YCT-529 проводилось лишь с участием 16 мужчин и оценивало в первую очередь переносимость препарата, а не его способность предотвращать беременность.

Сейчас ни один мужской оральный контрацептив не зарегистрирован для клинического применения. Сроки появления подобных препаратов в продаже специалисты назвать не могут.

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